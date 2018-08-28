Муженко о вторжении РФ на Донбасс в 2014-м: "Смерчем" уничтожили десятки единиц техники

Сегодня, 13:42

Украинские военные ударили из артиллерии по российским войскам, когда те заехали в Украину, вспомнил генерал

Уничтоженная российская техника. Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
Уничтоженная российская техника. Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

Украинские военные жестко встретили Россию после вторжения на Донбасс, накрыв в июле 2014 года огромную колонну военной техники из артиллерии. Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью к документальному фильму об Иловайской трагедии, который снимают в Украине.

Он вспомнил, что первый мощный удар российская артиллерия нанесла по украинским военным из 24-й бригады с территории России в ночь с 10 на 11 июля 2014 года.

13 июля, по словам генерала, Главное управление разведки сообщило, что на территорию Украины зашла военная техника в большом количестве – около 150-200 единиц

"Как вариант – это могло быть вторжением регулярных Вооруженных сил Российской Федерации. И вот этот момент – чисто психологический, что если это действительно так – это уже начало действительно войны", – сказал Муженко.

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Он незамедлительно принял решение привести в полную боевую готовность армию, в том числе подразделения ПВО, о чем доложил президенту, и пор согласованию с ним был нанесен мощный удар по российской технике.

"По согласованию с ним, на его утверждение, мы нанесли удар всеми средствами, в первую очередь – это реактивными системами залпового огня большой дальности – речь идет о "Смерче", артиллерией, которая была в этом районе, по этой колонне", – вспомнил военачальник.

На следующий день были подняты самолеты разведчики, чтоб осмотреть зону, куда был нанесен удар, однако дым от возгорания не давал возможности увидеть реальный масштаб вторжения.

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"И только к концу третьих суток мы поняли, что там выгорели поля, и несколько осталось каркасов от той сожженной техники. Немного, около нескольких десятков единиц. Или это было 150, или 200, или за это время их смогли эвакуировать на территорию Российской Федерации – на сегодняшний день нет никакого подтверждения, в том числе нет подтверждений и от партнеров, и нет соответствующих фотоснимков за пределами нашей границы той территории", – рассказал Муженко.

В этом же интервью Муженко рассказывал, что первые российские военные погибли в боях за Славянск. По его словам, после того, как были убиты первые российские спецназовцы, это стало подтверждением военного присутствия РФ на Донбассе.

Ранее командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, что помешало закончить конфликт на Донбассе в 2014 году. По его словам, все могло бы закончиться быстро и с минимальными человеческими потерями.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.
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"Сегодня"

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