МВД Украины закупит отечественные самолеты

Авиационная техника будет использоваться при тушении пожаров и перевозки грузов и личного состава

Министерство внутренних дел закупит 13 отечественных самолетов для нужд своих подразделений.

МВД станет первым государственным органом, который приобретет украинские АН-178.

Девять авиасудов будут работать для потребностей ГСНС, в частности – при тушении пожаров.

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Четыре самолета будет использовать Нацгвардия – для перевозки грузов и личного состава.

Преимущество таких самолетов в том, что их можно быстро переоборудовать. Например, с пожарного сделать медико-эвакуационный, грузовой или транспортный.

Министр Арсен Аваков напомнил, что ранее МВД уже заказало у предприятия "Антонов" самолеты АН-142П, и подчеркнул, что госзаказ – это новая жизнь для украинских моделей.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе текущего года Аваков заявлял, что МВД закупит украинских самолетов на 450 млн долларов. Программу планируется реализовать за пять лет.

А в сентябре в Нежине представили самолеты для пограничников и спасателей, сделанные в Украине. "Сегодня" были свидетелями того, как оценили технику спасатели и пограничники. На площадке – пять маленьких самолетиков и каждый имеет особенности.

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