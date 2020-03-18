"Мы не знаем, насколько вирус распространился по Украине", – врачи о карантине

Инфекционисты считают, что эпидемия может затянуться на несколько лет

По состоянию на утро 18 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом COVID-19, два из них летальных. Но карантин поможет Украине выиграть время и подготовиться, считают врачи-инфекционисты. Когда в стране ждать пик заболеваемости, узнавал сайт "Сегодня".

Выявили семь заболевших – сколько на самом деле

"Мы не знаем, насколько вирус распространился в Украине", – говорит Виктория Задорожная, директор Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского.

Лаборатория Центра общественного здоровья с начала года провела только 500 тестов на коронавирус. Для сравнения, в Италии делают более 1000 тестов в день. Хотя в Минздраве заявляют, что тестов достаточно.

При этом есть случаи, когда врачи отказываются проводить тест. Киевлянин Александр Моргун в Facebook поделился историей, как его матери в киевских больницах отказывались делать тест. У женщины поднялась температура до 39 градусов и не сбивалась жаропонижающими, был легкий кашель – основные симптомы коронавируса. Но в четырех больницах Киева ей ставили разные диагнозы: от ОРВИ до бронхита. В конце концов, в частной больнице рекомендовали пройти тест на COVID-19. Три дня клиники Киева, которые получили тест-системы, отказывались проводить тест. Его пришлось делать в частной лаборатории. Результат оказался негативным. Публикация Александра Моргуна вызвала резонанс в соцсети и Киевская городская больница №3 согласилась провести тест. Он тоже оказался негативным. Этот пример показал, что сделать тест не так просто.

Врач-инфекционист Инна Андрусович говорит, что пациенты довольно часто обращаются за тестами безосновательно из-за паники. У врачей прописан четкий алгоритм, при каких признаках положен тест на коронавирус.

"У человека может быть просто насморк и он просит проверить его на коронавирус. А когда начинаешь спрашивать подробней о его состоянии, то возмущаются, что "задаем много вопросов". Если у человека нет признаков, по которым положен тест, мы отказываем. Такими признаками считаются ОРВИ, и если человек в течении 14 дней посещал страну, где зарегистрированы случаи коронавируса, либо он контактировал с заболевшим", – рассказывает Инна Андрусович.

Вместе с тем, чем больше проводят тестов, тем большую картину видят эпидемиологи.

"Показательный пример – Южная Корея. Там делают огромное число тестов в день. Их статистика показывает смертность от коронавируса 0,6% – это самый низкий показатель. В Европе летальность достигает 5-6%, потому что проверяют только тяжелые формы, людей с легкими симптомами не проверяют. Всех проверить – физически сложно, к тому же Европа потеряла много времени, пока случаи были единичными. Какое общее число инфицированных и заболевших – никто не знает. Европейцам трудно, потому что там одновременно заболело большое количество людей", – рассказывает Татьяна Озерова, врач-инфекционист.

Если вирус начнет распространяться более активно, то основания для проведения теста могут поменять, замечает Виктория Задорожная. Тогда будут проверять только на основе симптомов.

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Когда ждать пик заболеваемости и поможет ли карантин

Карантин поможет Украине не допустить повторения ситуации как в Италии, считают врачи. С другой стороны, карантин дает больше времени украинским больницам подготовиться материально и технически, пока заболевших единицы.

"Вирус передается от человека к человеку, поэтому карантинные меры, которые ограничивают контакты людей между собой, и соблюдение правил гигиены в нынешнее время – единственное решение", – отмечает Виктория Задорожная.

/ Фото: Getty Images В тренде ПЦУ опубликовала молитву против коронавируса

"Карантин дает время подготовиться к тому, что заболеваемость будет расти, а она будет расти. Никто не знает, когда это произойдет, но можно подготовиться материально и технически. Тестов должно быть больше. Аппараты искусственной вентиляции легких – есть время, чтобы обеспечить их работу, сделать запасы средств индивидуальной защиты и выиграть время", – говорит врач-инфекционист.

Пик заболеваемости для Украины еще впереди, если не придерживаться карантина. Но большого всплеска заболеваемости может и не быть – пока для этого все делается, считают инфекционисты.

"Чем изолированней будет вирус, тем большая вероятность, что он будет протекать для Украины легче. Кроме карантина, люди должны помнить об использовании масок в людных местах. Если их негде купить – их можно сделать самостоятельно. Для этого подойдет марля, если ее свернуть в восемь слоев, можно использовать широкий бинт. Снимая маску, важно не касаться ее и поместить в пакетик. Дома нужно залить кипятком, потом можно высушить и использовать дальше", – советует Виктория Задорожная.

Когда коронавирус исчезнет

Коронавирус вряд ли исчезнет летом, считают врачи-инфекционисты. Новый коронавирус пока недостаточно изучен, чтобы говорить, что с потеплением он сам по себе пройдет. Например, в Саудовской Аравии, где температура достигает 30-31 градуса, зафиксировано 133 случая COVID-19, в ОАЭ – 98. Пока в этих странах нет ни одной смерти от вируса.

"Это ложная надежда – полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время... Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", – заявил Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения .

/ Фото: freepik.com

Эпидемия будет продолжаться не один-два месяца, а два-три года, считает Татьяна Озерова. На спад заболевание может пойти, когда переболеет большинство.

"Когда переболеет большинство людей, тогда появится иммунная прослойка. То есть, у определенного числа людей будут антитела и они не будут распространять вирус на уязвимые слои населения. В Китае инфекция идет на спад не потому, что вирус стал менее агрессивным, у них больше число переболевших. Поэтому там темпы распространения снизились. У нас тоже самое будет, а вот когда – никто пока не может сказать", – говорит инфекционист.

О продлении карантина в Украине можно будет говорить ближе к его окончанию – 3 апреля. Возможно, к тому времени о вирусе будет известно больше.

Напомним, с полудня 18 марта в стране запретили все пассажирские перевозки. Кроме того, были введены ограничения для общественного транспорта – закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах – не более 20. Закрываются объекты общественного пользования.

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