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Дело на полмиллиона: на Буковине контрабандисты пытались перевезти сигареты на лошадях

Сегодня, 14:50

В Черновицкой области пограничники обнаружили "конный караван" с контрабандой сигарет, преступники сбежали

Пограничникам Черновицкого отряда предупредительными выстрелами пришлось пресекать контрабанду табачных изделий у границы с Румынией. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По информации пограничников, инцидент имел место накануне вечером, когда в ходе отработки полученной информации, сотрудники оперативных подразделений Западного регионального управления и военнослужащие Черновицкого отряда на участке отдела пограничной службы ""Красноильск" задержали конный караван с табачными изделиями.

"Загруженные ящиками сигарет лошади со своими владельцами направлялись в сторону границы. С появлением пограничников правонарушители бросили товар и животных и начали убегать. Во время их преследования пограничникам пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов вверх, однако последние проигнорировали требования и убежали. Сейчас продолжаются поиски беглецов", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что трех лошадей и 10940 пачек сигарет доставили в отдел пограничной службы для принятия правового решения.

"По предварительной оценке товар стоимость товара составляет почти полмиллиона гривен", – добавили в ГПСУ.

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Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Ранее в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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