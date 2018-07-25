На Донбассе артиллерия ВСУ уничтожила "танки": появились эффектные фото

Вчера, 09:41

Пока пушки находятся в местах отвода тяжелого вооружения, но артиллеристы в боевой готовности


Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе украинские артиллеристы из 55-й отдельной артиллерийской бригады соревновались на лучший противотанковый расчет МТ-12 "Рапира" (калибр 122 мм), сообщает штаб Операции объединенных сил.

Стрельбы проходили на одном из полигонов Донбасса. В них приняли участие артиллеристы бригад оперативно-тактического группировки "Восток", которые выполняют задачи в составе Объединенных сил.

В итоге победный расчет отлично справился с поставленной задачей – уничтожил мишень "танк в окопе" первым же выстрелом.

"Если враг осмелится подвинуть танками, ребята из двух пятерок быстро превратят их в дырявые ведра", – отмечают военные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ООС напоминают, что украинские артиллеристы сейчас находятся в местах отвода тяжелого вооружения, однако пребывают в полной боевой готовности и продолжают оттачивать мастерство.

"Организация мероприятий боевой подготовки в форме соревнований – является очень эффективным методом подготовки личного состава. Все расчеты продемонстрировали слаженность и высокий уровень подготовки. Нормативы успешно выполнены, все цели уничтожены. Следующий этап – соревнования за первенство среди противотанковых расчетов Объединенных сил", – рассказал начальник группы боевого применения ракетных войск и артиллерии оперативно-тактической группировки "Восток" полковник Олег Жицкий.

На днях военные показали эффектное видео работы "Смерча" ВСУ. Командующий Объединенными силами приказал провести проверку боевой готовности подразделений реактивной артиллерии по скорости перемещения, развертывания в соответствующем позиционном районе и в точности наведения.

Ранее мы писали о том, как изменилась украинская артиллерия за последние годы. Организация боевых действий зачастую ложится именно на плечи артиллерии и ракетных войск.
Донбасс, военные, ВСУ, артиллерия, артиллеристы

Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе артиллерия ВСУ уничтожила "танки": появились эффектные фото". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Противостояние на Донбассе. Фото: Министерство обороны

На Донбассе боевики атаковали ВСУ из артиллерии: в ООС сообщили о ситуации на передовой

Вчера, 09:16

Враг увеличил количество обстрелов и ударил из запрещенного вооружения, но в итоге сам и понес потери

Украина

Учения артиллеристов ВСУ. Фото: AFP

"Пороховое производство в Украине надо разрабатывать почти с нуля": интервью с Сергеем Згурцем

21 Июля, 07:54

По словам известного военного эксперта, одна из главных задач ВПК сейчас - обеспечение достаточного количества боеприпасов больших калибров
Загрузка...

Донбасс

Танки боевиков Донбасса. Фото: Архив "Сегодня"

Боевики сосредоточивают танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон

21 Июля, 02:45

Боевики устраивают очередные провокации на Донбассе

Украина

Скриншот

Американские "Хаммеры" и украинские пушки: ВСУ готовят новый инструмент для войны на Донбассе

30 Июня, 10:14

На вооружении украинской армии появились разведывательно-огневые контуры
Загрузка...