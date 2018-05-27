На Донбассе "дезертировали" два бойца ВСУ, а боевики говорят о задержании военных

Двое украинских военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады самовольной покинули позиции и теперь их разыскивают, сообщили в пресс-службе бригады.

"25 мая двое военнослужащих самовольно покинули расположение воинской части. На сегодня их местонахождение не установлено. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих", – заявили в 14-й бригаде.

В то же время официальный представитель т.н. "министерства обороны ЛНР" Андрей Марочко заявил о задержании двух украинских военных.

"26 мая двое сбежавших с позиций вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую серую зону бдительными "военнослужащими народной милиции ЛНР", – говорится на одном из информационных ресурсов боевиков.

Как сообщалось, 26 мая ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт боевиков, в результате чего враг понес большие потери – четверо убиты и еще пять ранены.

25 мая ВСУ удачно вели оборону, что боевики потеряли аж шесть человек, однако были ранены и двое украинских военных. Боевики 33 раза открывали огонь, из них 13 – с применением тяжелого вооружения.