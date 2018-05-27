ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт боевиков: враг понес большие потери

Сегодня, 08:04

Ситуация на фронте остается тяжелой, враг постоянно ведет обстрелы, в том числе и с тяжелого вооружения

Противостояние на Донбассе. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Противостояние на Донбассе. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Вооруженные силы продолжают контролировать ситуация на Донбассе, отбивая атаки противника, которые не стесняется применять запрещенное "Минском" вооружение, сообщает штаб Объединенных сил. Российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня из различных видов оружия.

Оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. Вражеский обстрел наших позиций из минометов в районе населенного пункта Крымское подвергали опасности мирное население.

Однако наши военные не остались в долгу перед врагом и нанесли ему серьезный урон в виде уничтожения командно-наблюдательного пункта батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады – четыре погибших и пять раненных.

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Также боевики активничали в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка и Широкино.

В результате боевых действий за прошедшие сутки погиб 1 и получили ранения четыре наших военнослужащих.

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Напомним, 25 мая ВСУ удачно вели оборону, что боевики потеряли аж шесть человек, однако были ранены и двое украинских военных. Боевики 33 раза открывали огонь, из них 13 – с применением тяжелого вооружения.

Еще сутками ранее, 24 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. ВСУ дали адекватный ответ боевикам: уничтожены два артиллерийских расчета и склад боеприпасов.
Донбасс, ВСУ, боевики, потери

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