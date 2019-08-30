На Донбассе оживились снайперы боевиков: погиб украинский военный

Оккупанты применили тяжелые минометы, а также работал снайпер

/ Фото: Минобороны РФ

Боевики на Донбассе продолжают провокационные обстрелы позиций ВСУ, в результате одного из таких обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Украины

Сегодня около 09:00 зафиксировано ведение вражеского снайперского огня.

После 09:35 наши воины зафиксировали разрывы четырех вражеских мин калибра 82 мм, а в 10:40 российско-оккупационные войска ввели в действие миномет уже 120-го калибра, выпустив четыре боеприпаса.

С начала этого периода Объединенные силы понесли невосполнимую утрату – в результате прицельных вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, – говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее, 29 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим тишины. Потерь среди украинских военнослужащих не было.

Напомним, 28 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим тишины.

Новости "Сегодня" сообщали о гибели украинского военного на "Донбассе":

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