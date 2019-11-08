На Донбассе погиб 23-летний боец ВСУ: названо имя

Воин 92-й бригады пошел на фронт в возрасте 20 лет, но не дожил до победы

Герман Бродников / Фото: Facebook

Украинская армия на Донбассе 7 ноября понесла потери – погиб боец 92 отдельной механизированной бригады ВСУ Герман Бродников. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Отмечается, что бойцу было всего 23 года и он на войне с 2016-го, следовательно, пошел на фронт он в 20 лет.

"Конечно, на войне нет правил или, как говорится, все методы действенны. Но, назвать зверским поступок наемников, которые 7 ноября безжалостно убили нашего собрата, а трех ребят ранили, это ничего не сказать. Это не люди, это – звери в человеческом обличии … Погиб старший солдат Герман Бродников. Ему было всего 23 года. В ряды 92 ОМБр парень пришел в 2016 году. Он был преданным и славным сыном своей родины, а еще верным другом и побратимом … До сих пор не верим, что потеряли Германа. Выражаем глубокие соболезнования маме и отцу героя. Спасибо за воспитание отважного бойца и просим прощения за то, что не уберегли. Светлая память собрату", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 ноября на фронте обстановка серьезно накалилась. Пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Также враг применял противотанковые управляемые ракеты. В итоге ВСУ понесли серьезные потери.

В то же время офицер ВСУ Анатолий Штефан озвучил потери боевиков, которых украинских военные наказали ответным огнем за их атаки.

А тем временем смотрите в сюжете, что происходит на фронте и какая там сей час обстановка:

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