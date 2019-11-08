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ВСУ жестко наказали врага: появились данные о потерях боевиков

8 ноября, 09:29

Вчерашние бои на Донбассе обернулись потерями и в украинской армии, и в оккупационных войск

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе боевики понесли потери – один погибший и трое раненых. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц". Судя по всему, украинские военные дали жесткую "ответку" врагу за обстрелы.

"Уточненные потери российско-оккупационных войск 7 ноября составили четыре человека, а именно: безвозвратные (200) – один человек, санитарные (300) – три человека", – написал он.

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Напомним, на днях мы уже сообщали о потерях противника за неделю в период с 29 октября по 5 ноября. За эти несколько дней противник потерял шесть человек – по три в "1-м армейском корпусе "ДНР" и "2-м АК ЛНР".

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 ноября на фронте обстановка серьезно накалилась. Пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Также враг применял противотанковые управляемые ракеты. В итоге ВСУ понесли серьезные потери.

6 ноября тоже было "горячо" – боевики десять раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, не стесняясь при этом применять запрещенное вооружение. В результате обстрелов были ранены четверо военнослужащих.

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Донбасс штирлиц боевики потери

Источник: Сегодня

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