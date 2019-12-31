На Донбассе снайпера боевиков вышли на "охоту", ВСУ понесли потери

У врага ничего святого – даже накануне праздника не прекращает обстрелы

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе снова стрельба. Противник даже под. Новый год никак не угомонится и пустил в ход снайперов. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, 30 декабря бойцы украинской армии были обстреляны два раза – противник бил из снайперских винтовок. Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Вчера, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", – сообщили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте наши военные контролируют ситуацию, в тылу бойцы тоже не сидят сложа рук. Подразделения из состава Объединенных сил не только выполняют ежедневные боевые задачи на линии фронта, но и готовятся ко всевозможным сценариям российской военной агрессии в акватории и на украинском побережье Азовского моря. Смотрите фото, как ОСы отразили вражеский морской десант.

Смотрите также видео, как украинские военные, которые держат оборону на Мариупольском направлении, оригинально поздравили российских оккупантов на передовой, соорудив елку из обломков вражеских мин и снарядов:

Видео: ООС

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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