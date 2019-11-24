На Донбассе снова было горячо – боевики ударили из запрещенного вооружения

Противник ни на день не прекращает обстрелы и даже уже с ночи атаковал ВСУ

/ Фото: Минобороны РФ

Ситуация на Донбассе продолжает оставаться напряженной. 23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у населенного пункта Южное, боевики три раза обстреляли бойцов ВСУ. Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил пять обстрелов:

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дважды у Песков – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза вблизи Водяного – из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и РПГ;

неподалеку Верхнеторецкого – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

"Вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было", – заявили в ООС.

Военные также уточнили, что с начала текущих суток оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов вели прицельный огонь в районе Тарамчука. Обстрел продолжался более получаса. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Как сообщали новости "Сегодня", за прошедшую неделю противнику был нанесен существенный урон бойцами ВСУ. Помимо живой силы, враг потерял и беспилотник. В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю.

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