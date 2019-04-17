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На Донбассе "Стугны" и "Корсары" распугали вражеские танки – Полторак

Сегодня, 18:12

Только за последний месяц ВСУ с помощью ПТРК уничтожили 26 укреплений боевиков и несколько единиц техники

ПТРК "Корсар". Фото: КБ "Луч"
ПТРК "Корсар". Фото: КБ "Луч".

Украинские противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и "Корсар", которые регулярно применяют бойцы Объединенных сил, заставили врага отказаться от применения танков на передовой. Об этом сказал журналистам на Яворовском полигоне во Львовской области министр обороны Степан Полторак, передает телеканал "Прямой".

По его словам, за последний месяц ВСУ с помощью ПТРК уничтожили 26 укреплений боевиков и несколько единиц техники.

"Поставки противотанковых средств "Стугна" и "Корсар" в зону ООС практически сняли вопрос применения танковых подразделений противника. Как быстро не припомню, но я думаю, что последние полгода танковые подразделения противника не применялись. Почему? Потому что только за последний месяц, на счету новых противотанковых средств, которые были произведены на наших предприятиях, уничтожено 26 укрепленных точек и шесть единиц бронированной техники", – сказал Полторак.

Как рассказывал ранее генеральный директор крупнейшего в Украине разработчика высокоточного оружия, киевского КБ "Луч" Олег Коростелев, ВСУ получили 200 ПТРК "Стугна" и 3000 ракет, а об их эффективности на фронте он получает данные от военных. Также он рассказал о любопытном случае с другим украинским ПТРК "Корсар".

В то же время директор Дивизиона высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома" Андрей Артюшенко отмечал, что украинские противотанковые ракетные комплексы установили баланс сил на Донбассе. Он отмечают, что ВСУ в этом компоненте временами и превосходят оккупантов.

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Тег Донбасс, танки, птрк, Полторак, Стугна, Корсар

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