На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"

ФСБ приказала пресекать малейшие попытки подрывной деятельности против "республики"

РФ снова выдвигает свои условия.. Фото: AFP

На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент" //smm.ollcdn.net/img/article/11088/76_main_new.1516982201.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/11088/76_tn.1516982201.jpg 2019-02-16T04:30:00+02:00 Украина ФСБ приказала пресекать малейшие попытки подрывной деятельности против «республики»

На одном из последних совещаний руководящих кадров незаконного "министерства госбезопасности ДНР" российские кураторы из ФСБ РФ указали на снижение показателей по раскрытию и задержанию т.наз. "подрывных элементов", включая украинское подполье и "украинские ДРГ", на оккупированной территории.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По словам военного эксперта, охранке т.наз "ДНР" подчеркнули, что такое снижение показателей "контрразведывательной деятельности" абсолютно недопустимо в условиях обострения протестных настроений среди местного населения, вызванных ухудшающейся социально-экономической ситуацией в "республике" (рост цен на основные товары, прежде всего продовольственной группы, уменьшение количества рабочих мест и т.д.).

Была поставлена задача активно выявлять "неблагонадежный элемент" и "тщательно отслеживать и пресекать малейшие попытки подрывной деятельности против республики", в т.ч. касаемо случаев "враждебной агитации и пропаганды", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о реалиях Донбасса: "МГБ ДНР" преследует спасателей в Снежном, а в Алчевске оккупанты разворовали меткомбинат.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты не платят населению зарплаты, а магазины превращают в наливайки. Оставшиеся без выплат рабочие массово увольняются.

Также напомним, что цены на яйца и мясо, масло и хлеб на оккупированном Донбассе пошли в активный рост.

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