На этой неделе Землю накроет минимум тремя магнитными бурями

На этой неделе планету накроют сразу несколько магнитных бурь. Об этом предупредило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. По данным ведомства, вспышки на солнце приведут к значительному выбросу в космос солнечной плазмы, что повлечет возмущение земной магнитосферы. Когда магнитное ненастье доберется до нашей страны и как повлияет на самочувствие украинцев, узнала "Сегодня".

Тройная атака

С 14 по 17 марта у нас "для разминки" ожидаются небольшие волнения магнитосферы, а после и вовсе последуют три магнитные бури подряд. До Украины они доберутся 18, 22 и 26 марта. Всем трем пока присвоен класс G1 — самый низкий по пятибалльной шкале интенсивности магнитных бурь. При такой интенсивности могут быть зафиксированы небольшие сбои в работе энергетических систем и меняться птичьи маршруты, но большой опасности класс G1 не несет.

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Хуже всего будет на севере

Но если технике и электронике грядущие бури не грозят, то метеозависимые люди активность солнца могут прочувствовать в полной мере. По словам киевского терапевта Тамары Глинник, хуже всего придется гипотоникам и гипертоникам.

"От колебаний магнитного поля страдают чаще всего те, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой, — рассказала нам врач. — Накануне бурь и во время них приходят с жалобами на резкие скачки давления, сердечную аритмию и сдавливающую головную боль".

Глинник отмечает, что показатели магнитного поля в Украине разнятся:

"Сильнее поле на северо-востоке страны, а на западе и юге — слабее. Можно предположить, что в Херсоне и Ивано-Франковске магнитные бури будут не такими чувствительными для украинцев, как, например, в Чернигове".

Спасут – баня и травы

По словам врача, защититься от магнитного шторма нельзя, но облегчить состояние возможно. Главное — уменьшить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

"Гипертоникам можно принимать лекарства от подъема давления или же пить настойки пустырника, валерианы или мяты. Гипотоникам нужны другие травы — женьшень, лимонник. Страдающим аритмией показаны препараты, содержащие калий", — отмечает Глинник.

По ее словам, улучшить самочувствие в эти дни поможет контрастный душ, умеренные физнагрузки, баня и соблюдение режима сна. Кроме того, лучше избегать стрессов, отказаться от жирной и тяжелой пищи, а также — алкоголя и курения.

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Капризы солнца погоду не изменят

В то же время на погоду солнечная активность в этот раз не повлияет.

"Зафиксированные вспышки довольно слабые. Такие не скажутся на температуре воздуха и осадках", — рассказал нам народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, на этой неделе украинцев порадует оттепель, но после этого страну ждет еще одна, на этот раз последняя волна морозов.

Подобный прогноз дает и Укргидрометцентр. Так, на западе всю неделю температура воздуха будет держаться на отметке +9...+11 °С днем и +2...+4 °С ночью. При этом сегодня и завтра здесь ожидается дождь.

В центральных и северных регионах днем термометры покажут +5...+7 °С, а ночью +2...–1 °С. Здесь синоптики обещают дожди всю неделю, кроме пятницы.

В свою очередь в восточных областях сегодня и завтра будет ясно, но со среды и до выходных будет дож­дить. Здесь температура воздуха составит +2...+4 °С днем и –3...–1 °С ночью.

На юге страны в начале неделе дневная температура будет колебаться в пределах +5—7 градусов. А с четверга воздух прогреется до 8—10 °С. В среду и четверг пройдут дожди.