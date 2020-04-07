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На границе осталось всего 19 пунктов пропуска: как попасть в страну

7 апреля, 03:49

Елена Вус

На данный момент нет ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение

С полуночи 7 апреля решением Кабмина количество работающих пунктов пропуска на украинской госгранице сокращено до 19.

Об этом рассказал заместитель директора департамента – начальник управления организации пограничного контроля администрации Госпогранслужбы генерал-майор Юрий Лысюк, сообщает ГПСУ.

"С 00:00 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение. Пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом только в 19 пунктах", - сообщил он.

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  • На границе с Польшей будут работать такие пункты пропуска, как "Краковец" во Львовской области и "Ягодин" в Волынской области.
  • На границе со Словакией – КПП "Ужгород" в Закарпатской области;
  • На границе с Венгрией – "Тиса" в Закарпатской области;
  • На границе с Румынией – "Дьяково" в Закарпатской области и "Порубное" в Черновицкой области;
  • На границе с Молдовой – "Паланка — Маяки-Удобное", "Староказачье", "Рени" в Одесской области и "Могилев-Подольский" в Винницкой области;
  • На границе с РФ – "Гоптовка" в Харьковской области, "Юнаковка", "Бачевск" в Сумской области, "Сеньковка" в Черниговской области, "Меловое" в Луганской области;
  • На границе с Беларусью – "Сеньковка", "Новые Яриловичи", "Славутич", "Выступовичи", "Доманово".

По данным Госпогранслужбы, в связи с временными ограничениями, на данный момент нет ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основным источником коронавируса в Украине является огромный поток людей на границе. По его словам, люди приезжают в Украину и дальше уже происходит гиперболическое развитие этой болезни. В связи с этим и решили закрыть любое пассажирское сообщение через границу. Также стало известно, что украинцы без теста на коронавирус не смогут попасть в страну.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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