На Индиго TV стартуют телеуроки для восьмиклассников

Телеканал Индиго TV, который входит в медиа-холдинг "Медиа Группа Украина", подключается к программе "Всеукраинская школа online". С шестого апреля на телеканале Индиго TV начинается трансляция уроков для учеников восьмых классов.
С понедельника по пятницу с 10:00 Индиго TV будет показывать видеоуроки по математике, украинскому языку, географии, истории Украины, английскому языку, биологии, физики, химии и всемирной истории. После каждых двух уроков – 5-минутные перерывы для разминки.
"Весь мир сегодня подстраивается под ситуацию. Мы на Индиго TV рады присоединиться к правительственному проекту "Всеукраинская школа online", чтобы помочь школьникам не отставать от программы", – директор телеканала Индиго TV Иван Букреев.
Расписание телеуроков на телеканале Индиго TV на ближайшую неделю:
Понедельник,
6 апреля
Английский язык
История Украины
Математика
География
Вторник,
7 апреля
Украинский язык
Математика
Биология
физика
История Украины
Среда,
8 апреля
Английский язык
Математика
Химия
География
Четверг,
9 апреля
Иностранный язык
Математика
География
Химия
Пятница,
10 апреля
Английский язык
Геометрия
Химия
География
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями украинских телеканалов и обсудил с ними реализацию масштабного образовательного проекта для учеников 5-11 классов на время карантина.
Глава государства напомнил, что из-за ограничений, введенных в стране, ученики перешли на дистанционное обучение, сообщили в Офисе президента.
Зеленский предложил запустить общенациональный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги страны проведут видеоуроки по разным предметам школьной программы.
В рамках проекта "Всеукраинская школа online" 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Телеуроки для 5-классников будут транслировать каналы "Плюс Плюс" и "112 Украина", 6-классников – Zoom и News One, 7-классников – ZIK, 8-классников – Индиго TV и УНИАН, 9-классников – "РАДА" и "UA: Культура", 10-классников – "UA: Первый", 11-классников – М1.
Останемся дома, #вчимосьвдома!
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