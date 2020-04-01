На Индиго TV стартуют телеуроки для восьмиклассников

После каждых двух уроков – 5-минутные перерывы для разминки.

Телеканал Индиго TV, который входит в медиа-холдинг "Медиа Группа Украина", подключается к программе "Всеукраинская школа online". С шестого апреля на телеканале Индиго TV начинается трансляция уроков для учеников восьмых классов.

С понедельника по пятницу с 10:00 Индиго TV будет показывать видеоуроки по математике, украинскому языку, географии, истории Украины, английскому языку, биологии, физики, химии и всемирной истории. После каждых двух уроков – 5-минутные перерывы для разминки.

"Весь мир сегодня подстраивается под ситуацию. Мы на Индиго TV рады присоединиться к правительственному проекту "Всеукраинская школа online", чтобы помочь школьникам не отставать от программы", – директор телеканала Индиго TV Иван Букреев.

Расписание телеуроков на телеканале Индиго TV на ближайшую неделю:

Понедельник, 6 апреля Английский язык История Украины Математика География Вторник, 7 апреля Украинский язык Математика Биология физика История Украины Среда, 8 апреля Английский язык Математика В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 1 апреля Химия География Четверг, 9 апреля Иностранный язык Математика География Химия Пятница, 10 апреля Английский язык Геометрия Химия География

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями украинских телеканалов и обсудил с ними реализацию масштабного образовательного проекта для учеников 5-11 классов на время карантина.

Глава государства напомнил, что из-за ограничений, введенных в стране, ученики перешли на дистанционное обучение, сообщили в Офисе президента.

Зеленский предложил запустить общенациональный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги страны проведут видеоуроки по разным предметам школьной программы.

В рамках проекта "Всеукраинская школа online" 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Телеуроки для 5-классников будут транслировать каналы "Плюс Плюс" и "112 Украина", 6-классников – Zoom и News One, 7-классников – ZIK, 8-классников – Индиго TV и УНИАН, 9-классников – "РАДА" и "UA: Культура", 10-классников – "UA: Первый", 11-классников – М1.

Останемся дома, #вчимосьвдома!

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