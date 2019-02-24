На КПП "Дитятки" открыли информационный центр "Чернобыль территория изменений"
Количество посетителей зоны отчуждения в 2018 году выросло на 30% по сравнению с 2017 годом
Количество посетителей зоны отчуждения в 2018 году выросло на 30% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщили во время публичного отчета председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Виталия Петрука.
"В прошлом году количество посетителей выросло на 30% по сравнению с 2017 годом. При поддержке ПРООН и общественных организаций для эффективного информирования посетителей в двухэтажном здании на КПП "Дитятки" открыли информационный центр "Чернобыль территория изменений", – сообщили представители агентства.
Агентство взяло на себя активную работу по информированию общества о Зоне отчуждения.
Также в прошлом году был введен электронный билет, что упрощает процесс прохождения заявок на посещение Зоны отчуждения.
Как мы писали ранее, в Красную книгу Украины занесены 43 вида флоры Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре травяного настила в лесу на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в воскресенье, 17 февраля.
"17 февраля в 16:40 в ГСЧС поступила информация, что в Чернобыльской зоне отчуждения на территории ГСП "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) у с.Бычки возник пожар травяного настила на площади около 5 гектар", – говорится в сообщении.
К гашению возгорания привлекли 18 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС – 12 человек личного состава и 2 единицы техники.
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