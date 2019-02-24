На КПП "Дитятки" открыли информационный центр "Чернобыль территория изменений"

Количество посетителей зоны отчуждения в 2018 году выросло на 30% по сравнению с 2017 годом

Фото: Инфоцентр КПП "Дитятки".

На КПП "Дитятки" открыли информационный центр "Чернобыль территория изменений" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ffc/bb5/5c6ffcbb53915.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ffc/bb5/5c6ffcbb53915.jpg 2019-02-24T05:47:00+02:00 Украина Количество посетителей зоны отчуждения в 2018 году выросло на 30% по сравнению с 2017 годом

Количество посетителей зоны отчуждения в 2018 году выросло на 30% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщили во время публичного отчета председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Виталия Петрука.

"В прошлом году количество посетителей выросло на 30% по сравнению с 2017 годом. При поддержке ПРООН и общественных организаций для эффективного информирования посетителей в двухэтажном здании на КПП "Дитятки" открыли информационный центр "Чернобыль территория изменений", – сообщили представители агентства.

Агентство взяло на себя активную работу по информированию общества о Зоне отчуждения.

Также в прошлом году был введен электронный билет, что упрощает процесс прохождения заявок на посещение Зоны отчуждения.

Как мы писали ранее, в Красную книгу Украины занесены 43 вида флоры Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре травяного настила в лесу на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в воскресенье, 17 февраля.

"17 февраля в 16:40 в ГСЧС поступила информация, что в Чернобыльской зоне отчуждения на территории ГСП "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) у с.Бычки возник пожар травяного настила на площади около 5 гектар", – говорится в сообщении.

К гашению возгорания привлекли 18 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС – 12 человек личного состава и 2 единицы техники.

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