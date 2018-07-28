На столичной Оболони нашли тело 16-летней девушки, пропавшей сутки назад

Тело пропавшей накануне 16-летней жительницы Закарпатской области полицейские обнаружили в Оболонском районе Киева на ул. Вышгородская.

"Около 3 часов ночи полицейские в лесополосе на ул. Вышгородской нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти. Это – 16 летняя жительница Закарпатской области", – сообщает отдел коммуникации полиции г. Киева.

О пропаже девушки сообщила в Оболонское управление полиции ее сестра, после чего сотрудники полиции начали неотложные действия по поиску.

На место выехала следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи, руководство Главного управления Нацполиции в г. Киеве и прокуратуры.

"Специалисты экспертной службы обнаружили на теле девушки признаки насильственной смерти", – сказано в сообщении.

Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Следственный отдел полиции начал уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители предпринимают необходимые меры, чтобы установить причастных к преступлению лиц.

Напомним, что в Днепропетровской области зверски убили школьницу. Тело 13-летней девочки нашли с ножевыми ранениями. Подобная ситуация уже случалась в Никополе, где задержали 21-летнего парня, которого подозревают в зверской расправе над школьницей.

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