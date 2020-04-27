На совещании у Зеленского рассказали, сколько украинцев ходили на поминки

В прошлом году миллионы людей отправились на кладбища, а в этом – лишь несколько тысяч

В Украине в этом году поминальный день припал на 26 апреля, однако в связи с карантином массовые собрания запрещены. Только 13 тысяч украинцев сходили на кладбища – в прошлом году было 5-7 миллионов человек. Об этом шла речь на совещании в Офисе президента.

Главе государства Владимиру Зеленскому доложили, что украинцы очень ответственно отнеслись к карантину – как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам соблюдать ограничения.

По данным Министерства развития общин и территорий Украины, в этом году пока только 13 000 человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 миллионам.

Реклама В тренде Коронавирус не сдается: сколько в Украине заразилось людей за последние сутки

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что пока уровень смертности из-за COVID-19 в Украине невысокий и составляет чуть более 2%. Однако пика заболеваемости ожидают лишь в начале мая.

Как сообщали новости "Сегодня", власти столицы договорились с представителями религиозных конфессий перенести поминальные дни на 6 июня. Что касается посещения кладбищ – поминальные дни перенесли и официального запрета на посещение могил на госуровне нет, но власти настоятельно рекомендуют этого не делать. Читайте подробнее, могут ли штрафовать за поход на кладбище и в церковь.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама