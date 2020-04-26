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Украина на карантине: могут ли штрафовать за поход на кладбище и в церковь

26 апреля, 04:30

Анастасия Ищенко , Игорь Тимофеев

Кабмин запрещает проведение религиозных мероприятий, а посещать церковь – нет

На днях Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая без каких-либо послаблений. Он попадает как раз на поминальные дни. Могут ли оштрафовать украинцев за поход на кладбище или в церковь – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Что касается посещения кладбищ – поминальные дни перенесли и официального запрета на посещение кладбищ на госуровне нет, но власти настоятельно рекомендуют этого не делать.

"Официального запрета на уровне государства на посещение кладбищ нет. Любое кладбище — коммунальная собственность и местные власти в каждом случае должны принимать решения об ограничениях и ответственности за их нарушения", — говорит адвокат адвокатского объединения Esquires Виктория Ковальчук.

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько добавил, что привлечь к ответственности за пребывание на кладбище могут только в том случае, если вы находитесь там группой лиц (больше двоих или троих вместе с ребенком до 14 лет).

"Такие запреты устанавливают местные власти, а постановление Кабинета министров запрещает проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий. Посещение кладбищ в период Пасхальных праздников может рассматриваться как религиозное мероприятие – например, поминальные дни", — поясняет Ясько.

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Что касается посещения церквей, то прихожан также могут оштрафовать, хотя сделать это намного сложнее. Постановление Кабмина запрещает проведение религиозных мероприятий, но вот посещать церковь не запрещает.

"Посещение общественных мест возможно при наличии защитной маски или респиратора, однако понятие "общественное место" определено только законодательством о борьбе с табакокурением, не является профильным для целей борьбы с коронавирусом. Хотя логически понятно, что церковь является общественным местом, однако при рассмотрении дела в суде, лицо, в отношении которого составлен протокол, может использовать существующие пробелы в законодательстве", — говорит юрист Станислав Маляр.

Напомним, ранее сообщалось, сколько еще может продлиться режим ограничений.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Продление карантина: за что могут оштрафовать украинцев".

Напомним, как можно получить документы на карантине:

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Источник: Сегодня

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