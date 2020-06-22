Українська
$ 26,72
30
  1. Последние новости Украины

На "Стену" с Россией хотят потратить еще 4,5 миллиарда гривен: документ

22 июня, 16:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

Если Кабмин примет такие предложения, общая стоимость проекта возрастет до 6,2 млрд грн

Государственная пограничная служба предлагает выделить дополнительно 4,5 млрд. грн на обустройство украинско-российской границы в рамках проекта "Стена". Об этом сообщает организация StateWatch со ссылкой на пояснительной записке Госпогранслужбы относительно внесения изменений в проект.

Реклама

Если Кабмин примет такие предложения, общая стоимость "Стены" возрастет до 6,2 млрд грн, поскольку с начала реализации проекта Госпогранслужбой уже было потрачено 1,7 млрд грн.

В настоящий момент предложение Госпогранслужбы направлено на согласование профильные министерства и ведомства.

"Пограничники ссылаются на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация проекта", – пишет StateWatch.

Читайте также: Проект "Стена" на украинско-российской границе завершат до 2021 года – Цигикал

В тренде
Непогода бушует в Украине: обесточены 112 населенных пунктов
Реклама

В Госпогранслужбе отмечают, что согласование предложенных изменений будет иметь "положительное влияние на интересы граждан и органов ГПС", поскольку это позволит обустроить инженерно-технические сооружения, средства обнаружения, наблюдения и идентификации, что в свою очередь повысит эффективность охраны и обороны государственной границы.

По словам пограничников, согласование предложенных ими изменений позволит завершить строительство границы на украинско-российском и украинско-молдавском участках в следующие периоды:

  • в 2020-2021 годах – в пределах Харьковской и Луганской областей;
  • в 2021-2022 годах – в пределах Луганской и Сумской областей;
  • в 2022-2025 годах – в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.

Напомним, в начале июня Госпогранслужба сообщала, что строительство сооружений по проекту "Стена" закончено на 40%, и средства на возведение продолжают выделять – в 2020 году на эти цели запланировано 400 миллионов гривен, причем 53 из них уже выделено.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

граница стена госпогранслужба Госпогранслужба Украины

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрыв газа в Киеве: опубликованы видео первых минут после ЧП
Взрыв газа в Киеве: опубликованы видео первых минут после ЧППроисшествия
"Это неизбежно": Путин рассказал о визите президента Украины в РоссиюПолитика
"Мама и брат кричали о помощи": при взрыве в Киеве у 18-летней девушки погибла семьяПроисшествия
На месте взрыва в Киеве нашли еще одно тело: Аваков назвал версии случившегося
На месте взрыва в Киеве нашли еще одно тело: Аваков назвал версии случившегосяПроисшествия
"Мы не приобрели": Путин сделал циничное заявление по КрымуРоссия
Взрыв на Позняках: жильцы разрушенного дома рассказали о причине ЧП
Взрыв на Позняках: жильцы разрушенного дома рассказали о причине ЧППроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять