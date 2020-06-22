На "Стену" с Россией хотят потратить еще 4,5 миллиарда гривен: документ

Если Кабмин примет такие предложения, общая стоимость проекта возрастет до 6,2 млрд грн

Государственная пограничная служба предлагает выделить дополнительно 4,5 млрд. грн на обустройство украинско-российской границы в рамках проекта "Стена". Об этом сообщает организация StateWatch со ссылкой на пояснительной записке Госпогранслужбы относительно внесения изменений в проект.

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Если Кабмин примет такие предложения, общая стоимость "Стены" возрастет до 6,2 млрд грн, поскольку с начала реализации проекта Госпогранслужбой уже было потрачено 1,7 млрд грн.

В настоящий момент предложение Госпогранслужбы направлено на согласование профильные министерства и ведомства.

"Пограничники ссылаются на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация проекта", – пишет StateWatch.

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В Госпогранслужбе отмечают, что согласование предложенных изменений будет иметь "положительное влияние на интересы граждан и органов ГПС", поскольку это позволит обустроить инженерно-технические сооружения, средства обнаружения, наблюдения и идентификации, что в свою очередь повысит эффективность охраны и обороны государственной границы.

По словам пограничников, согласование предложенных ими изменений позволит завершить строительство границы на украинско-российском и украинско-молдавском участках в следующие периоды:

в 2020-2021 годах – в пределах Харьковской и Луганской областей;

в 2021-2022 годах – в пределах Луганской и Сумской областей;

в 2022-2025 годах – в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.

Напомним, в начале июня Госпогранслужба сообщала, что строительство сооружений по проекту "Стена" закончено на 40%, и средства на возведение продолжают выделять – в 2020 году на эти цели запланировано 400 миллионов гривен, причем 53 из них уже выделено.

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