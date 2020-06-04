Українська
$ 26,75
29,96
  1. Последние новости Украины

"Стену" на границе с Россией построили на 40%

4 июня, 19:13

Руслан Ровик Руслан Ровик

Средства на реализацию проекта продолжают выделять регулярно

Строительство сооружений по проекту "Стена" на границе с Россией закончено на 40%, и средства на возведение продолжают выделять – в 2020 году на эти цели запланировано 400 миллионов гривен, причем 53 из них уже выделено.

Об этом говорится в заявлении Государственной пограничной службы Украины в ответ на запрос экспертной общественной организации StateWatch.

С 2015 года, по состоянию на конец мая, на работы по инженерно-техническому обустройству границы было потрачено 1,7 миллиарда гривен.

Реклама

В тренде
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 4 июня

Изначально планировалось, что "Стена" будет завершена в 2018 году, однако сроки завершения перенесли на 2025 год. По данным Госпогранслужбы, перенос сроков строительства заграждений на восточной границе обусловлен сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.

Напомним, Украина возобновила работы по инженерно-техническому обустройству государственной границы с Россией. Сейчас там роются рвы, строятся новые дороги для пограничников, устанавливается современное оборудование.

Отметим, что ранее вокруг проекта "Стена" вспыхнул серьезный скандал, связанный с нецелевым использованием средств.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

строительство граница стена стена на границе с Россией

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 4 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 4 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 4 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 4 июня и последние данные о карантинеУкраина
В Киеве задержали на
В Киеве задержали на "откатах" чиновника Минобразования (фото)Происшествия
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантин
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантинУкраина
"Ваш ребенок не дышит": в Запорожье в подпольном детсаду умерла годовалая девочкаЗапорожье
Письма помощника Суркова
Письма помощника Суркова "слили" в Сеть: озвучена цель проекта "Новороссия"Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять