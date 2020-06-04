"Стену" на границе с Россией построили на 40%

Строительство сооружений по проекту "Стена" на границе с Россией закончено на 40%, и средства на возведение продолжают выделять – в 2020 году на эти цели запланировано 400 миллионов гривен, причем 53 из них уже выделено.
Об этом говорится в заявлении Государственной пограничной службы Украины в ответ на запрос экспертной общественной организации StateWatch.
С 2015 года, по состоянию на конец мая, на работы по инженерно-техническому обустройству границы было потрачено 1,7 миллиарда гривен.
Изначально планировалось, что "Стена" будет завершена в 2018 году, однако сроки завершения перенесли на 2025 год. По данным Госпогранслужбы, перенос сроков строительства заграждений на восточной границе обусловлен сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.
Напомним, Украина возобновила работы по инженерно-техническому обустройству государственной границы с Россией. Сейчас там роются рвы, строятся новые дороги для пограничников, устанавливается современное оборудование.
Отметим, что ранее вокруг проекта "Стена" вспыхнул серьезный скандал, связанный с нецелевым использованием средств.
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