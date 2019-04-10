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Выполнено 30%: в Госпогранслужбе отчитались об успехах проекта "Стена"

Сегодня, 14:24

На укрепление границы с Россией уже потратили 1,3 миллиарда гривен

Выполнено 30%: в Госпогранслужбе отчитались об успехах проекта "Стена" Украина На укрепление границы с Россией уже потратили 1,3 миллиарда гривен


Проект "Стена" на границе с Россией готов на 30%. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По их данным, на укрепление границы с Россией уже потратили 1,3 миллиарда гривен из запланированных 4. Отметим, что строительство должны были завершить еще в прошлом году, но помешала нехватка средств. С марта текущего года инженерные работы возобновили в Харьковской и Луганской областях. Достроить стену планируют до 2021 года.

Напомним, Украина возобновила работы по инженерно-техническому обустройству государственной границы с Россией. Сейчас там роются рвы, строятся новые дороги для пограничников, устанавливается современное оборудование.                   


Кроме того, Олег Слободян объяснял, почему сроки строительства "Стены" увеличили на три года. Он подчеркнул, что уровень готовности укрепления государственной границы соответствует его финансированию.

Отметим, что ранее вокруг проекта "Стена" вспыхнул серьезный скандал, связанный с нецелевым использованием средств.

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Тег Россия, граница, стена, госпогранслужба, стена на границе с Россией

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