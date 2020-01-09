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В Украину идет циклон из Дании: к какой погоде готовиться украинцам

9 января, 14:51

Север и запад страны накроет атмосферный фронт с осадками

/ Фото: Pixabay

На Украину надвигается циклон, который принесет традиционный атмосферный фронт с осадками.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook метеоролог Наталья Диденко.

На 10 января она прогнозирует высокую вероятность дождя со снегом на севере и западе Украины. Кроме того, осадки могут затронуть центр страны и Харьковскую область.

При этом на значительной части востока и юга Украины будет без осадков.

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В ночь с 9 по 10 января ожидается от -2 до +3 градусов, но днем воздух прогреется до 0 и даже +5 градусов.

Также ожидается умеренный юго-западный ветер.

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В Киеве 10 января ожидаются дожди с мокрым снегом. Температура ночью – около нуля, а днем – до 3 градусов тепла.

"В дальнейшем особых изменений в такой синоптической ситуации не видно – облака, прояснения, вялые "плюсы", сырость и очень мало белого цвета", – констатирует метеоролог.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Кроме того, новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

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Источник: Сегодня

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