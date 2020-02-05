На Украину обрушатся мокрый снег и метели: где ждать непогоды (карта)

На дорогах будет царить гололедица

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

В Украине сегодня, 5 февраля, ухудшится погода – большинство областей накроют сильные дожди, мокрый снег и метели. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"5 февраля в Украине ожидаются сложные погодные условия: в большинстве областей значительные дожди с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, в центральных областях днем сильный мокрый снег", – говорится в сообщении.

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Хуже всего погода будет в Карпатах – тут синоптики прогнозируют сильный снег, а порывы ветра будут достигать 20-25 м/с. Также тут ожидаются сильные метели. В южной части страны будут значительные дожди. Ветер тоже будет сильным – южный с переходом на северный с порывами 17-22 м/с.

Температура в большинстве областей установится на уровне от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. В Карпатах будет холоднее – 2-7 градусов мороза. В южной части страны будет тепло – 3-8 градусов тепла.

Непогода уже натворила беды в Украине – ночью 5 февраля из-за дождей, снега и сильного ветра без электроснабжения остался 41 населенный пункт.

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