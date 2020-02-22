"На весь мир устроили грандиозное позорище": Комаровский об итогах поездки в Новые Санжары

Известный педиатр Евгений Комаровский сегодня посетил Новые Санжары Полтавской области и рассказал местным жителям о коронавирусе, путях его распространения и режиме обсервации.

По словам Комаровского, его позвали сами жители Новых Санжар, попросив разобраться в ситуации, которую сам он назвал "позорищем".

"На весь мир устроили грандиозное позорище. Людям не рассказывают ничего. Наши чиновники великие должны были опуститься до людей, объяснить, что такое этот коронавирус. Просто когда в город, где люди ничего не знают, входит бронетехника, строятся блокпосты – перепугаться может кто угодно. И когда люди выходят с попыткой получить ответы на вопросы – ответить некому", – отметил он.

Евгений Комаровский обвинил чиновников в бездействии и неумении объяснить людям происходящее.

"Я в восторге от адекватных людей со светящимися глазами, которые чувствуют себя заложниками политической ситуации. Ими манипулируют, а потом пишут, что есть уникальные гнусные санжарцы, а все остальные честные и порядочные. Такое могло произойти в любом городе страны", – отметил доктор. В тренде Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "показать лица" тех, кто ответственен за беспорядки на Полтавщине.

Напомним, ранее доктор Комаровский пристыдил протестующих в Новых Санжарах за их поведение.

Кроме того, Евгений Комаровский в своем обращении уже рассказывал о коронавирусе и способах его передачи.





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