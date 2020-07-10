Українська
$ 26,93
30,54
  1. Последние новости Украины

На выходных жара, но с погодой повезет не всем: где ждать сильных ливней

10 июля, 15:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает

Пока спасатели предупреждают жителей западных областей об угрозе нового наводнения, в остальных регионах страны на выходных ожидается почти везде сухая и жаркая погода.

Реклама

Об этом написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в субботу, 11 июля, дожди с грозами ожидаются только в западных областях.

"12 июля в западной части Украины температура воздуха снизится до 14-20 градусов, да еще и с сильными грозовыми дождями. Также 12 июля дожди с грозами пройдут во второй половине дня в Житомирской, Киевской, Черниговской областях, в Крыму и Приазовье. На остальной территории будет сухо и жарко, до 29-33 градусов", – написала Диденко.

В Киеве в субботу ожидается солнце и жара в 30-32 градуса. В воскресенье в столице во второй половине дня возможен дождь с грозой и 28-29 градусов.

В тренде
На выходных жара, но с погодой повезет не всем: где ждать сильных ливней
Реклама

Синоптик добавила, что в понедельник, 13 июля, в Киеве существенно похолодает.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля на Одесскую область обрушилась непогода. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева, серьезно пострадали два человека. произошло 22 обрыва электросетей. Известно, что без света осталась Черноморка. Также электроснабжения не было в некоторых домах в центре города – на улице Базарной.

А в Киеве проезжая часть в Святошинском районе превратилась едва ли не в реку:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Море на популярном азовском курорте
Море на популярном азовском курорте "заселила" неприятная живность (фото)Запорожье
Коронавирус в Украине: за сутки более 800 заболевших
Коронавирус в Украине: за сутки более 800 заболевшихУкраина
В Раде раскрыли зарплату Разумкова за июнь
В Раде раскрыли зарплату Разумкова за июньЭкономика
Из России на Донбасс зашла колонна бронетехники
Из России на Донбасс зашла колонна бронетехникиДонбасс
Несмотря на запреты: пляжи Одессы
Несмотря на запреты: пляжи Одессы "штурмуют" отдыхающие (фото)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять