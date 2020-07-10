На выходных жара, но с погодой повезет не всем: где ждать сильных ливней

Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает

Пока спасатели предупреждают жителей западных областей об угрозе нового наводнения, в остальных регионах страны на выходных ожидается почти везде сухая и жаркая погода.

Реклама

Об этом написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в субботу, 11 июля, дожди с грозами ожидаются только в западных областях.

"12 июля в западной части Украины температура воздуха снизится до 14-20 градусов, да еще и с сильными грозовыми дождями. Также 12 июля дожди с грозами пройдут во второй половине дня в Житомирской, Киевской, Черниговской областях, в Крыму и Приазовье. На остальной территории будет сухо и жарко, до 29-33 градусов", – написала Диденко.

В Киеве в субботу ожидается солнце и жара в 30-32 градуса. В воскресенье в столице во второй половине дня возможен дождь с грозой и 28-29 градусов.

Реклама

Синоптик добавила, что в понедельник, 13 июля, в Киеве существенно похолодает.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля на Одесскую область обрушилась непогода. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева, серьезно пострадали два человека. произошло 22 обрыва электросетей. Известно, что без света осталась Черноморка. Также электроснабжения не было в некоторых домах в центре города – на улице Базарной.

А в Киеве проезжая часть в Святошинском районе превратилась едва ли не в реку:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама