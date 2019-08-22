На Южноукраинской АЭС "добывали" криптовалюту

В Николаеве арестовали оборудование Южноукраинской АЭС, которое использовалось для майнинга, и составляло угрозу государственной тайне

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Сотрудники "Южно-Украинской атомной электростанции" добывали криптовалюту в режимном помещении, при этом рисковали разгласить данные, составляющие государственную тайну. Об этом говорится в постановлении следственного судьи Центрального районного суда Николаева Ивана Дырко от 23 июля.

"СВ УСБ Украины в Николаевской области расследуется уголовное производство №22019150000000006 по сведениям о том, что должностные лица ОП "ЮУ АЭС" в режимном помещении станции не санкционировано разместили компьютерное оборудование с подключением к сети Интернет, в результате чего произошло разглашение сведений о физической защите, составляющих государственную тайну", – говорится в постановлении.

В тексте постановления указывается, что правоохранители при обыске, проведенном в кабинете запчастей и принадлежностей №104 в админздании одного из подразделений "Южно-Украинская атомная электростанция" госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" изъяли компьютерную технику и комплектующие, которые были несанкционированно размещены на территории АЭС и использовались для получения криптовалюты.

В других кабинетах, к которым имел доступ сотрудник, работавший в этом кабинете, изъяли: медиа-конвертер, оптоволоконный кабель и сетевой кабель.

Суд, рассмотрев материалы, предоставленные следователем, согласился, что указанное имущество является орудием совершения преступления, сохранившим на себе его следы – и наложение ареста "необходимо для предотвращения возможности порчи, уничтожения и повреждения указанного имущества".

На основе этого, суд удовлетворил ходатайство и арестовал как вещественное доказательство медиа-конвертер и кабель.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что в марте этого года киберполиция установила личность 32-летнего мужчины, который майнил криптовалюту за счет более миллиона украинцев.

Еще раньше, украинским студентам вынесен приговор за продажу программы для кражи криптовалют. Программу для кражи криптовалют с чужих счетов хакеры купили в интернете.

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