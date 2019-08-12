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На Закарпатье 12-летний подросток на квадроцикле устроил ДТП: восемь раненых

Сегодня, 17:10

ДПТ произошло в селе Угля Тячевского района, среди пострадавших - трое детей

ДТП на Закарпатье

ДТП на Закарпатье

В результатедорожно-транспортного происшествия  в селе Угля Тячевского района на Закарпатье пострадали восемь человек, среди которых трое – дети. Об этом сообщает Управление коммуникации полиции Закарпатской области.

Правоохранители получили информацию об аварии 11 августа. Следственно-оперативная группа установила, что люди пострадали вследствие ДТП, спровоцированного 12-летним подростком, который ехал на квадроцикле.

"Следствием установлено, что 12-летний житель села Угля, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением 35-летнего жителя села Великая Уголька", – говорится в сообщении полиции.

В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя, а также шестеро пассажиров автомобиля – 47-летняя женщина, 44-летний мужчина, 24-летняя женщина, а также трое детей 13, трех и четырех лет. Пострадавшие дети были помещены в реанимационное отделение.

В полиции уточнили, что по факту ДТП, вызвавшего тяжелые травмы пострадавших, а также за допуск к управлению автотранспортом лица, которое не имеет на это права, возбуждены уголовные производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и части 1 статьи 287 УК.

Напомним, ранее сообщалось, что в масштабном ДТП в Одесской области погибли четверо человек.

К слову, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

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ДТП Закарпатье квадроцикл подросток полиция

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