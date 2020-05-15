На Закарпатье пытались поджечь дом народного депутата: фото

Слуга народа еще до приезда спасателей сам справился с огнем

Нардеп от "Слуги народа" Михаил Лаба на Закарпатье едва не лишился дома – неизвестный ночью бросил "коктейль Молотова", однако политик сам справился с пожаром.

Об этом сообщает pershij.com.ua.

В ночь на 15 мая, после полуночи, Лаба обратился в полицию с заявлением, что его дом пытались сжечь. По его словам, примерно в 00:45 неизвестный бросил на террасу его дома стеклянную бутылку с горючей жидкостью, которая загорелась. Депутат сумел сам потушить огонь еще до приезда пожарных.

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В полиции подтвердили, что инцидент произошел в селе Невицкое Ужгородского района неизвестный бросил "коктейль Молотова", который попал в деревянную беседку.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Полицейские провели следственные действия на месте инцидента и принимают все необходимые оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лица, причастного к поджогу.

Как сообщали новости "Сегодня", на Закарпатье случился смертельный обвал кинотеатра. Трагедия произошла вчера, 14 мая, около 16:30. На место сразу же отправили спасателей и спецтехнику. Сначала под завалами нашли живого мужчину. Его каретой "скорой" отправили в больницу. Позже там нашли еще одного мужчину, но он уже был мертв.

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