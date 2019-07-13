На Житомирской трассе легковушка тротаранила телегу: трое погибших

Извозчик попытался пересечь оживленную трассу в неположенном месте











В Житомирской области на участке автодороги Киев – Чоп произошло ДТП, жертвами которого стали три человека. Инцидент случился в 3:40 в ночь на субботу, 13 июля, в Новоград-Волынском районе.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области, на 252 км автодороги Киев – Чоп у с. Пищив столкнулись автомобиль Opel Corsa под управлением 35-летнего львовянина с гужевой повозкой, разворачивавшейся в неустановленном месте. Легковушка съехал в кювет.

Однако лошадь сбил водитель легковушки Opel Omega, 34-летний житель Львовщины, который двигался с участниками происшествия в попутном направлении.

В результате происшествия от полученных травм погибла пассажирка телеги. Извозчик и еще один пассажир были доставлены в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, спасти их не удалось. Личности погибших устанавливаются.

Также медицинская помощь без госпитализации предоставлялась пассажирке Opel Corsa, львовянкам, 2005 и 1994 г.р. Водители обеих легковушек не пострадали.

Предварительная правовая квалификация события – ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, днем ранее под Винницей во время похоронной процессии катафалк попал в ДТП .

Новости "Сегодня" сообщали, что в полиции обнародовали статистику по ДТП за первые шесть месяцев 2019 года. За полгода на дорогах Украины погибло более 1300 человек, произошло более 73 тысяч аварий.

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