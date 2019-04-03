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НАБУ проводит обыски в Агентстве по розыску активов

Сегодня, 13:48

Антикоррупционеры заподозрили ряд чиновников в хищениях миллионов гривен

Фото: НАБУ
НАБУ проводит обыски в Агентстве по розыску активов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/48f/4a8/5ca48f4a895c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/48f/4a8/5ca48f4a895c2.jpg Украина Антикоррупционеры заподозрили ряд чиновников в хищениях миллионов гривен

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыски в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) в Киеве. Ряд чиновников подозревается в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.

Детективы НАБУ проводят следственные действия в рамках уголовного производства о возможном злоупотреблении властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА. Правоохранители подозревают, что эти действия могли нанести ущерб компаниям более 9,5 млн грн.

"В рамках этого же производства исследуются обстоятельства совершения неоконченного покушения на противоправное завладение имуществом на сумму более 3,6 млрд грн группы предприятий ООО "Росток-Холдинг". Во время досудебного расследования, начатого в январе 2019 года, детективы НАБУ, среди прочего, изучают обстоятельства совершения ряда сделок, которые могли быть сделаны с использованием поддельных документов, печатей, штампов предприятий", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что обыски санкционированы Соломенским судом Киева и проводятся под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как мы недавно сообщали, АРМА обнародовало список арестованного имущества, которым управляет. В перечне — помимо сотен квартир и машин, что ожидаемо, еще уголь, удобрения и даже макароны. Сайт "Сегодня" разбирался, что такое Нацагентство по розыску и менеджменту активов и что хранится в его закромах.

Напомним, в начале марта НАБУ провело около 20 обысков по делу о коррупции в "Укроборонпроме". Глава Бюро Артем Сытник сказал, что производства расследуются "фактически с нуля".

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Тег чиновники, агентство, НАБУ, обыски, хищения, АРМА

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