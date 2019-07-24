НАБУ снова проводит обыски в компании "Богдан Моторс"

Несколько дней назад туда уже заглядывали детективы НАБУ, но уже по другому уголовному производству

Фото: НАБУ

В помещениях компании "Богдан Моторс" детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) снова проводят обыски по делу о злоупотреблении служебным положением лицами "Укрэксимбанка". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что расследование данного уголовного производства осуществляется с июня 2019 года. Предварительная правовая квалификация по данному делу – ч. 2 ст. 364 УК Украины.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) осуществляют санкционированные обыски в помещениях ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" в рамках расследования уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "Укрэксимбанк" (100% акций которого принадлежат государству в лице Кабинета министров)", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июля НАБУ проводило обыски по хищениям в "оборонке". Следственные действия проходили в помещениях "Богдан Моторс" и спортивном комплексе "5 элемент".

Отметим, что в последнее время стало известно об очередных случаях коррупции в оборонной сфере. Так, недавно президент Владимир Зеленский сообщил о новой коррупционной схеме в "оборонке" на 300 млн долларов. Команда президента уже передала соответствующие материалы в правоохранительные органы для расследования.

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