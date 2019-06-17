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Начальник Генштаба назвал главную проблему Вооруженных сил Украины

17 июня, 19:24

Главной проблемой украинской армии является непонимание воинов в подразделениях

Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua.

Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал главной проблемой ВСУ "нездоровые отношения" между военнослужащими и заявил о необходимости изменить отношение к службе на всех уровнях.

При этом он добавил, что кадровые переназначения не в состоянии решить основные проблемы в рядах украинской армии. Об этом сообщают "Донбасс.Реалии".

"Оценка результатов проверки должна быть не то, что я кого-то переназначил – 10-20-30 чиновников разных уровней. Основная задача – не просто всех поснимать. Это же не пиар, это – работа", – заявил Хомчак.

Начальник Генштаба добавил, что "главное – не утратить управления, не сломать правильную систему, которая работает, а подкорректировать ее, и это не значит, что надо всех увольнять".

"И, если меня кто-то не поймет и не изменит отношения – на всех уровнях, как они должны происходить, – конечно, будут кадровые решения", – добавил он.

Он заверил, что видит проблему отношений в воинских коллективах, а его подчиненные "собирали заместителей командиров по морально-психологическому обеспечению, тех кто должен знать все проблемы, которыми живут их подчиненные".

"Я сегодня понимаю, что тут есть какие-то недоработки… Когда солдат имеет проблему, либо видит проблему, или нарушение, и идет не к своему командиру, чтобы сообщить об этом, а звонит волонтерам либо еще кому-то, и чтобы ее решить, надо "зайти наверх", чтобы "сверху" этот вопрос решили. Я так понимаю, что в коллективе при этом – нездоровые отношения, необходимо их изменить", – резюмировал начальник Генштаба.

Как сообщали новости "Сегодня", в Совете Федерации РФ заявили, что проход украинских кораблей может обернуться войной с Россией. Российские политики не исключают нового военного конфликта с Украиной даже при участии НАТО.

Отметим, Россия заявляет о якобы нарушении ВМС Украины морской границы. Однако стоит напомнить, что ФСБ РФ подтвердила, что атаковала украинские корабли в международных водах. Эксперты проанализировали хронологию событий.

25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. ГПУ показывала реконструкцию событий в Керченском проливе.

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Тег армия, ВСУ, генштаб, хомчак

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