Нацкомисия по регулированию тарифов заявляет о давлении пикетчиков

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В национальной комиссии по регулированию тарифов и энергетики заявляют: митингующие на них давят. Работники различных предприятий, принадлежащих одному владельцу, пикетируют здание уже третий месяц. Все это время под постоянным давлением находятся и местные жители.

Корреспонденты "Сегодня" побывали на месте события.

Здание Национальной комиссии, которое регулирует энергетические вопросы, расположено на улице Смоленской в Киеве. Впрочем, адрес знать не обязательно, потому что здание найти легко по шуму.

Митингующие здесь стучат касками.

"Они здесь неделю стучат, уже, наверное, больше месяца, кому от этого легче? Только хуже всем. Они страдают, семьи страдают, люди болеют, всем мешают жить", – говорит житель Киева.

Здесь ни дня без грохота касок. Бить по ним палками митингующие начинают с девяти утра, заканчивают около половины шестого. И так уже два месяца подряд. Ученики местной школы на уроках, кроме учительницы, должны слушать монотонный стук.

"Уже начали страдать дети. Потому что действительно один фланг очень страдает. Открывать окна очень сложно. Когда дети идут сами, то мимо этих рядов людей, которые себя ведут не всегда, скажем так, адекватно, потому что они там в разном состоянии находятся, это даже уже становится опасно", – говорит директор киевской школы №74 Елена Марушевская.

Но пикетчики не только шумят, но и потихоньку вредят, говорят местные жители. Люди, которые живут в ближайших домах, незваных соседей и боятся, и жалеют. Потому что, похоже, организаторам митинга безразлично к тем, кого они здесь собрали.

"Негде сходить людям в туалет. В некоторые помещения не пускают. И люди выбрали маршрут у нас во двор. Ходят вот сюда. Обращалась уже по телефону "1551", говорю — привезли людей, не привезли туалеты. Через две недели — ни ответа, ничего", – говорит жительница дома неподалеку.

Людей действительно привезли. Из разных городов. И отнюдь не все "митингующие" понимают зачем:

"Давайте без комментариев". "А почему?" "А потому что", – говорит участник пикета. "Мы очень промокли, без комментариев", – говорит еще одна митингующая.

"Почему вы здесь находитесь?" – задает вопрос корреспондент "Сегодня" одной из женщин. Но она уходит от телекамеры. "Мы уже здесь месяц отдыхаем", – говорит один из участников пикета.

Работники комиссии по регулированию тарифов и энергетики такой громкий и навязчивый отдых называют давлением. Потому что снизить тарифы на электроэнергию для ферросплавных предприятий национальный регулятор не может. А именного этого требуют митингующие.

"Все их требования находятся вне компетенции. Просто уже идет давление на работу регулятора, блокирование здания, вчера произошел беспрецедентный случай — уже начали бить окна. Это мешает работать нашим работникам", – говорит председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

На такое поведение отреагировали европейские партнеры Украины. Об этом сообщил бывший глава комиссии Дмитрий Вовк.

"Вчера в Комиссии был инцидент, на который обратили внимание иностранные доноры. К новости Комиссии для ясности стоит только добавить: владельцем предприятия является Коломойский", – написал на странице в Facebook екс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

И это притом, что снизить цены, как того требуют пикетчики с подачи олигарха, НКРЭКУ не может. Ведь в июле в Украине запустили рынок электроэнергии. Это было обязательством государства перед Евросоюзом. По его правилам, устанавливать и регулировать тарифы для предприятий уже нельзя.

Ранее Вовк заявлял, что Коломойский осуществляет давление на НКРЭКУ с целью получения льготных тарифов для энергоемких ферросплавных заводов, принадлежащих олигарху. Также олигарх инспирировал расследования антикоррупционных органов по делу "Роттердам+".

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