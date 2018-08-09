Нацкомиссия уточнила, когда украинцы смогут перенести мобильные номера

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение о переносе даты введения телефонных номеров в Украине

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Создание локальных баз данных операторов с номерами телефонов клиентов и их подключение к централизованной системе должно состояться до 1 февраля 2019 года.

Начало внедрения услуги по переносу абонентских номеров – 1 мая 2019 года.

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Проект акта направлен на согласование в заинтересованных государственных органов. Проведение следующего совещания по обсуждению состояния выполнения мероприятий ориентировочного плана запланировано на 16 августа.

Более подробно о новой услуге и о том, как она будет работать, читайте в материале сайта "Сегодня": Сменить мобильного оператора, но сохранить номер: как будет работать новая услуга

Напомним, ранее мы писали о том, что за последние годы в Украине стационарных телефонов стало меньше на 30%, а таксофоны просто исчезают — их количество уменьшилось более чем в 10 раз.