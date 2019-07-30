Фото: facebook.com/Nacrada

Нацсовет дополнительно заказал для приграничных районов 154 FM-частоты https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 2019-07-30T15:26:53+03:00 Украина Украина будет развивать свое радиовещание на приграничье

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в рамках первого этапа развития вещания на пограничных территориях заказал 154 радио частоты в FM-диапазоне для приграничных районов. Об этом сообщил член совета Сергей Костинский на пресс-конференции.

"Мы определили 15 приграничных областей, для которых должны масштабно заказать и привести туда радиостанции, провайдеров. Определили приграничные районы, их 86 где будем работать. И даже населенные пункты, где должно быть установлено оборудование вещателей. Таких населенных пунктов – 133, вдоль всей государственной границы", – заявил он.

По словам Костинского, Нацсовет совместно "с концерном РРТ, вместе с Украинским государственным центром радиочастот сделали большой объем работ и заполнение заявлений по форме Р2 и, соответственно, мы заказали на сегодняшний день 154 FM-частоты".

Так, для пограничных районов Винницкой области Нацсовет заказал три частоты, для Волынской области – 8, для Житомирской — 3, Закарпатской — 22, Запорожской — 7, Ивано-Франковской — 2, Луганской — 12, Львовской – 15, Николаевской – 2, Одесской — 23, Ровенской — 4, Сумской — 14, Харьковской — 7, Черновицкой — 23, Черниговской — 9 частот.

"По объективным обстоятельствам, поскольку не все зависит от УГЦР, зависит многое от наших военных, от международной координации и позиции наших соседей, мы, конечно, получаем не все частоты, которые заказали, но большинство получаем, и это позволит нам построить полноценный пояс информационной безопасности", – подчеркнул Костинский.

Реклама

Член Нацсовета добавил, что на сегодня уже получено 27 FM-частот в 12 областях Украины именно для нужд развития украинского радиовещания в пограничных районах.

Во Львовской области уже есть частоты для шести населенных пунктов, Закарпатской — 4, Волынской — 3, Ровенской — 3, по 2 – в Черниговской, Одесской, Запорожской и по 1 частоте уже есть для нужд приграничья В Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Харьковской и Николаевской областях.

Также Нацсовет получил четыре частоты для приграничных районов Луганской области, и вскоре они будут выданы по упрощенной процедуре.

Развивать пояс информационной безопасности в Нацсовете планируют за счет Общественного вещания, Украинского радио и радио "Проминь", контент которых, по словам Костинского, "соответствует высоким журналистским стандартам".

"Следующий стейкхолдер, который мы рассматриваем в качестве партнера — это "Армія FM", а также это местное вещание, которое мы развиваем при помощи форматных конкурсов, и эти конкурсы предполагают, что местные вещатели, местные радиостанции имеют право ретранслировать только Украинское радио, радио "Проминь", радио "Культура" и радио "Армія FM", – отметил Костинский.

По его словам, за минувших пять лет Нацсовет заказал более тысячи FM-частот для нужд украинского радиовещания и государство начало определять приоритетные территории, где должны быть установлены передатчики. Также начали проводиться конкурсы и выдаваться разрешения по упрощенной процедуре в Донецкой, Луганской и Херсонской областях

"Все это время мы были сосредоточены именно на развитии вещания на востоке, на юге – там, где есть агрессия со стороны России, и в 2018 году мы отнесли в наш фокус и все приграничье, потому что на этот момент уже имели весь необходимый опыт работы", – резюмировал Костинский.

Напомним, в мае, сразу после вступления в должности главы государства, Зеленский отменил два указа Порошенко по назначениям в Нацсовете по телевидению. Президент снял Артеменко с должности члена Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и инфоматизации. А также отменил два указа своего предшественника (Петра Порошенко): об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, и о назначении на освободившееся место Владимира Горковенко. Таким образом Артеменко снова вернулся в Нацсовет.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Нацсовет принял решение, согласно которому на Донбассе продолжат вещать украинские телеканалы и радио. Телерадиовещание в 24 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей и на админгранице с Крымом не прекратится.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама