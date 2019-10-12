Надо дожать Россию: Пристайко озвучил планы по встрече с коллегами ЕС

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко на предстоящем заседании Совета министров ЕС по иностранным делам, которое должно состояться 14 октября в Люксембурге, планирует призывать партнеров Украины усилить давление на Россию и "дожать" Кремль, чтобы поддержать мирный план Киева. Об этом сам Пристайко рассказал в интервью "Укринформу".

Послание Украины, по словам Пристайко, будет заключаться в том, что украинская власть сейчас идет на определенные довольно болезненные шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста.

"Есть и другая часть общества, которая говорит: "Давайте двигаться дальше, мы не можем бесконечно находиться в нынешнем состоянии, эта оккупированная территория нас отравляет". Третья часть общества говорит: "Надо соглашаться на все. Как вы можете не понимать, что там наши родственники, наши семьи!" Поэтому я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто зависнуть в воздухе, вы должны подставить плечо и их поддержать.

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Ибо если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться", – добавил министр.

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Он также отметил, что Россия завезла на оккупированный Донбасс "множество техники и снарядов, которых им хватит на следующие сто лет".

"Они могут просто бомбить наших военных бесконечно долго. Именно поэтому мы хотим не сидеть и просто ждать шестой, седьмой, восьмой год, а использовать санкционное давление Европы как шанс заставить Россию к уступкам", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, Вадим Пристайко также отмечал, что итоговый документ саммита Нормандской четверки еще не согласован.

Но, по словам Пристайко, готовится новый обмен пленниками с Россией и уже формируются определенные группы людей.

Видео: Facebook

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