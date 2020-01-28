Намечается "каша" на дорогах: в Украину идет снег, дождь и плюсовая температура

/ Фото: Сегодня

29 января циклон принесет в Украину снег и дожди, в западных областях водителей предупреждают о скользкой дороге. При этом температура воздуха днем ожидается плюсовой. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, активные атмосферные фронты в среду обусловят в Украине осложнение погоды – пройдут дожди (карта).

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"В связи с понижением температуры воздуха на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях, выпадать будет преимущественно мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Водители! В этих направлениях дорога может быть сложной, осторожно. Появится сильный, до штормовых порывов, ветер южного направления. Температура воздуха в Украине на протяжении дня среды ожидается в пределах 0-4 градусов тепла, на юге – 4-8 градусов, в Крыму – 6-10 тепла", – написала Диденко.

В Киеве завтра также изменится погода. Пройдут дожди, вечером дождь может переходить в мокрый снег, плюс сильный ветер. Температура воздуха будет невысокой – 0-2 градуса тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", в ближайшие дни украинцев ждет неприятный сюрприз – мокрый снег и дожди принесут неприятную погоду по всей стране. При этом температура воздуха ожидается довольно теплой, местами даже слишком, как для конца января. Читайте подробнее о прогнозе погоды до конца недели.

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