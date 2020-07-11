Нападение на машину "Укрпочты": подозреваемым изберут меру пресечения

11 июля суд в Полтавской области рассмотрит ходатайство об избрании четырем подозреваемым в нападении на автомобиль "Укрпочты" меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Полтавской области.

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Пресс-служба уточнила, что подозреваемых задержали 10 июля на основании постановлений следственного судьи Октябрьского районного суда Полтавы. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователей об избрании всем четырем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как мы сообщали ранее, инцидент произошел утром 7 июля. Неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и украли из него более 2,7 миллиона гривен. Кроме денег, разбойники забрали и табельный пистолет охранника.

Позже на сайте местной полиции появились приметы автомобиля, который, вероятно, использовали для нападения. Полицейские призывали тех, кто заметил эту машину, обращаться к стражам порядка.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих пор остается в реанимации .

Видео: Нацполиция

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