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Нападение на синагогу в Мариуполе: разыскивается Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр

30 июля, 16:58

Сергей Соловьев Сергей Соловьев

Подозреваемый может быть вооружен ножом

Центральный отдел полиции Донецкой области разыскивает Цезаря Юлия-Галарьирогайлальирозра Ільича, который подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе 28 июля. Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

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Как заявили в полиции, подозреваемый (27.09.1991 г. р.), "обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе", и в данный момент скрывается от органов досудебного расследования.

Приметы разыскиваемого: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, использует одежду разного цвета.

Подозреваемый в нападение на синагогу в Мариуполе
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Подозреваемый в нападение на синагогу в Мариуполе

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Отмечается, что последний раз мужчину видели в среду, 29 июля, возле поселка Виноградное в Мариуполе.

"Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону с. Сопино с хозяйственной сумкой в клеточку. Особая примета: волосы выбриты на висках", – уточнили в полиции.

Правоохранители предупреждают, что мужчина может иметь при себе нож.

Всех, кому известна информация о местонахождении подозреваемого, просят сообщить по телефонам: (067) 795 69 59, (098) 277 87 52, (098) 234 23 34 или 102.

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Как сообщалось ранее, 28 июля неизвестный с топором напал на синагогу в Мариуполе Донецкой области. Он ранил охранника и бросил в сторону здания банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

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Мариуполь синагога подозреваемый
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