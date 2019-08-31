Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

Нападение на журналистов в Харьковской области: суд избрал меру пресечения подозреваемым

31 августа, 11:12

Журналисты снимали сюжет о незаконной вырубке леса, нападение на них произошло в прямом эфире

Место инцидента

Место инцидента / Фото: Нацполиция

В Харьковской области суд избрал меру пресечения двум подозреваемых в нападении на съемочную группу одного из телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"58-летнему подозреваемому Золочевский районный суд избрал круглосуточный домашний арест, 33-летнему – ночной домашний арест", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 28 августа в поселке Березовка между работниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами произошел конфликт во время съемок видео сюжета.

Реклама

Как выяснили следователи, мужчины с применением силы препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту.

"Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.1 ст. 186 (грабеж), 293 (групповых нарушений общественного порядка), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - говорится в сообщении.

В тренде
ВСУ несут потери на Донбассе: названо имя и место гибели украинского морпеха
Сергей Савинов / Фото: bashtanka.mk.gov.ua

Между тем стало известно, что нападению подверглась группа телеканала "112 Украина" во время съемок сюжета о незаконной вырубке леса, причем инцидент произошел в прямом эфире.

Как рассказал журналист Олег Решетняк, нападение произошло во время съемок одного из лесхозов.

Напомним, что незадолго до проведения парламентских выборов здание телеканала "112 Украина" в Киеве подверглось обстрелу из гранатомета. Инцидент произошел в ночь на 13 июля и обошелся без пострадавших.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

полиция домашний арест нападение на журналистов

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видеоПолитика
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Что непросто, но можно узнать об Алексее Гончаруке
Что непросто, но можно узнать об Алексее ГончарукеПолитика
СБУ сделала официальное заявление по обмену пленными с Россией
СБУ сделала официальное заявление по обмену пленными с РоссиейУкраина
Борец с коррупцией и
Борец с коррупцией и "крутой специалист": кто такой генпрокурор Руслан РябошапкаПолитика
В Киеве грузовик насмерть сбил пешехода
В Киеве грузовик насмерть сбил пешеходаПроисшествия

Новости партнеров

Loading...