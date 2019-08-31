Нападение на журналистов в Харьковской области: суд избрал меру пресечения подозреваемым

Журналисты снимали сюжет о незаконной вырубке леса, нападение на них произошло в прямом эфире

Место инцидента / Фото: Нацполиция

В Харьковской области суд избрал меру пресечения двум подозреваемых в нападении на съемочную группу одного из телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"58-летнему подозреваемому Золочевский районный суд избрал круглосуточный домашний арест, 33-летнему – ночной домашний арест", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 28 августа в поселке Березовка между работниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами произошел конфликт во время съемок видео сюжета.

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Как выяснили следователи, мужчины с применением силы препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту.

"Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.1 ст. 186 (грабеж), 293 (групповых нарушений общественного порядка), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - говорится в сообщении.

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Между тем стало известно, что нападению подверглась группа телеканала "112 Украина" во время съемок сюжета о незаконной вырубке леса, причем инцидент произошел в прямом эфире.

Как рассказал журналист Олег Решетняк, нападение произошло во время съемок одного из лесхозов.

Напомним, что незадолго до проведения парламентских выборов здание телеканала "112 Украина" в Киеве подверглось обстрелу из гранатомета. Инцидент произошел в ночь на 13 июля и обошелся без пострадавших.

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