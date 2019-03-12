Нападение собак: эксперты рассказали, как добиться компенсации
Люди часто не знают, что делать после нападения животного, поскольку находятся в состоянии аффекта
Каждый год в Украине фиксируют свыше 30 тысяч нападений собак на людей. Но прецедентов в Украине, когда владелец животного понес ответственность, единицы.
Юристы говорят: люди часто не знают, что делать после нападения животного, поскольку находятся в состоянии аффекта. Однако доказательства с места происшествия являются решающими. Первое – это звонок в полицию, второе – обращение за медицинской помощью.
И обязательно записывайте данные свидетелей нападения. Их показания Фемида тоже может принять во внимание.
Ранее мы писали, что жителей села под Черниговом терроризируют стаи собак. Местные боятся без сопровождения отпускать детей в школу.
Также мы писали, что в курортном Бердянске свора бродячих собак атаковала ребенка. Мальчику предстоит курс уколов против бешенства, а его мать обратилась в полицию.
Тем временем, киевлянка превратила квартиру в жилище для стаи бездомных собак. Женщина держит животных взаперти: не выгуливает их и не ухаживает за ними.
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