Нападение собак: эксперты рассказали, как добиться компенсации

Люди часто не знают, что делать после нападения животного, поскольку находятся в состоянии аффекта

Нападение собак: эксперты рассказали, как добиться компенсации 2019-03-12T10:28:00+02:00 Украина Люди часто не знают, что делать после нападения животного, поскольку находятся в состоянии аффекта

Каждый год в Украине фиксируют свыше 30 тысяч нападений собак на людей. Но прецедентов в Украине, когда владелец животного понес ответственность, единицы.

Юристы говорят: люди часто не знают, что делать после нападения животного, поскольку находятся в состоянии аффекта. Однако доказательства с места происшествия являются решающими. Первое – это звонок в полицию, второе – обращение за медицинской помощью.

И обязательно записывайте данные свидетелей нападения. Их показания Фемида тоже может принять во внимание.

Ранее мы писали, что жителей села под Черниговом терроризируют стаи собак. Местные боятся без сопровождения отпускать детей в школу.

Также мы писали, что в курортном Бердянске свора бродячих собак атаковала ребенка. Мальчику предстоит курс уколов против бешенства, а его мать обратилась в полицию.

Тем временем, киевлянка превратила квартиру в жилище для стаи бездомных собак. Женщина держит животных взаперти: не выгуливает их и не ухаживает за ними.

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