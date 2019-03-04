Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Фото: Сегодня

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность Игорь Ветров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/576/572/5c7576572065e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/576/572/5c7576572065e.png 2019-03-04T07:51:00+02:00 Украина США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Украина может вернуться к идее наращивания ракетной мощи. Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что наша страна могла бы приступить к разработке и развертыванию собственных ракет средней дальности с радиусом действия от 500 до 5500 км. Поводом к этому служит намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). На сегодняшний день Украина разрабатывает ракетные комплексы с дальностью действия до 300 км. Может ли наша страна создать более дальнобойные системы и выгодно ли нам это, разобралась "Сегодня".

"Договор движется к гибели"

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер опубликовал статью о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Господин Пайфер напомнил, что ДРСМД был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым еще в 1987 году. Документ вступил в силу в 1988-м. Он запрещал США и СССР иметь ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров, вне зависимости от того, являются ли они носителями ядерных или обычных боеголовок.

К июню 1991 года СССР и США уничтожили 2700 ракет, подпадающих под действие ДРСМД. А после того как СССР распался, обязательства по договору взяли на себя 11 бывших союзных республик, включая Россию и Украину.

"Однако 1 февраля государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что США приостановят выполнение своих обязательств по Договору. Помпео сказал, что Россия нарушала Договор в течение многих лет... Президент Владимир Путин заявил, что Россия также приостановит свои договорные обязательства", — напомнил Стивен Пайфер.

Среди нарушений американская сторона указывает разработку в России крылатой ракеты наземного базирования "Новатор", предназначенной для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". В США полагают, что "Новатор" может действовать в радиусе до трех тысяч км.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заверял, что новые ракеты ДРСМД якобы не нарушают:

"Мы показали это в Астраханской области на полигоне Капустин Яр, запустив новый образец на предельное расстояние в 480 км".

Несмотря на это, заявления о выходе из Договора прозвучали.

"К сожалению, ДРСМД движется к гибели", — заключил Пайфер.

В связи с этим он предположил, что Украина и другие государства могут не считать себя ограниченными данным соглашением. Ведь наш проблемный "северный сосед" вовсю занимается гонкой вооружений.

"У правительства США не будет никаких юридических оснований возражать, если Украина выйдет из ДРСМД, поскольку Киев последует примеру Вашингтона. Более того, учитывая продолжающуюся российскую агрессию против Украины, у правительства США было бы мало оснований для жалоб, если бы Киев решил, что ракеты средней дальности помогут сдерживать дальнейшие военные действия России — при условии, что они будут снаряжены обычными, а не ядерными боеголовками", — заявил бывший посол.

Что может Украина

Как известно, сейчас Украина довольно активно развивает свою ракетную программу.

Принят на вооружение и запущен в серию высокоточный ракетный комплекс "Ольха", представляющий собой альтернативу 300-мм советской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Разработчиком ракеты "Ольха" является киевское КБ "Луч". Его специалисты провели глубокую модернизацию "Смерча", создав практически новую систему. Теперь специально переоборудованная пусковая установка может выпустить 12 ракет, каждая из которых способна поразить отдельную, заранее присвоенную ей цель. Однако дальность действия "Ольхи" не достигает 300 км.

Еще одно детище КБ "Луч" — комплекс крылатых ракет "Нептун" — также действует в радиусе 300 км.

Специалисты ГКБ "Южное" им. Янгеля создают и украинский ОТРК "Гром" ("Гром-2"). Разработка ведется в интересах иностранного заказчика, однако после выполнения всех обязательств ОТРК может быть передан и в распоряжение ВСУ. Во всяком случае, пусковую установку "Гром" можно было увидеть на военном параде 24 августа 2018 года и на выставке "Оружие и безопасность", которая прошла в Киеве в октябре прошлого года. Заявленная дальность "Грома" также составляет 280 км.

Стремление наших конструкторов держаться в пределах 300-километровой "зоны" поясняется желанием продавать наши ракетные системы за рубеж. Ограничения наложены Режимом контроля над ракетными технологиями (РКРТ). Это неформальное объединение стран, созданное в 1987 для предотвращения несанкционированного распространения ракетных систем. В рамках РКРТ продажа за рубеж ракет с дальностью действия от 300 км запрещена. Украина является членом РКРТ с 1998 года и старается не нарушать правила.

Однако РКРТ не запрещает создавать ракетные комплексы с радиусом действия до 500 км для собственных нужд. А если забыть про ДРСМД, то и свыше 500 км.

Но способны ли мы делать такие системы? Здесь нужно вспомнить о том, что Украина давно намеревалась разрабатывать собственный ОТРК. Первым таким изделием должен был стать ракетный комплекс "Борисфен". Он разрабатывался на ГКБ "Южное" с 1994 года. Предполагаемая дальность стрельбы его ракеты должна была составлять от 280 до 480 км. Однако в 2003 году проект был закрыт.

В 2005-м президент Виктор Ющенко поставил задачу разработать новый оперативно-тактический ракетный комплекс. Конкретные технические требования к этой системе были сформулированы только в 2007 году, после чего ГКБ "Южное" стало главным разработчиком многофункционального ракетного комплекса "Сапсан" с дальностью действия от 280 до 480 км. К сожалению, работы над "Сапсаном" также были свернуты в 2013-м по распоряжению тогдашнего министра обороны Павла Лебедева.

Различные источники говорят о том, что ракеты ОТРК "Гром", созданные для "внутреннего пользования", также смогут "доставать" противника на расстоянии до 500 км, однако это по-прежнему не выходит за рамки "умирающего" ДРСМД.

"Гром". Разработка продолжается. Заявленая дальность полета — почти 300 километров

Хорошо забытое старое

Скорее всего, в обозримой перспективе Украина не сможет выйти за эти рамки. Дело в том, что ГКБ "Южное" разрабатывало ракеты средней дальности с радиусом действия до 5000 км еще в 1950—1960 годах. Речь идет о ракетных комплексах Р-12 и Р-14. На сайте предприятия эти ракеты отнесены к системам первого поколения. В частности указывается, что Р-14 имел дальность действия в 4,5 тыс. км, что вдвое больше, чем Р-12. Но, как уже говорилось выше, ракеты средней дальности были ликвидированы 30 лет назад в рамках ДРСМД, а это значит, что Украине придется создавать весьма дорогостоящую программу их развертывания практически с нуля.

Всего ГКБ "Южное" создало 4 поколения боевых ракет. Начиная со второго поколения, предприятие занялось разработкой межконтинентальных баллистических ракет с дальностью действия от 10 тыс. км. В частности знаменитый комплекс Р-36М2 ("Воевода"), способный обходить противоракетную оборону противника, до сих пор является основой российских ракетно-ядерных сил.

Сейчас изделия ГКБ "Южное" используются в основном для вывода на орбиту различных космических аппаратов в рамках масштабных международных проектов.

Теоретически, при условии соответствующего финансирования, специалисты "Южного" могли бы вновь переключиться на создание боевых ракет. Но, по словам экспертов, на практике Украина вряд ли захочет тратить огромные деньги, а предпочтет сконцентрироваться на реализации уже имеющихся проектов — "Ольха", "Нептун" и "Гром".

Напомним, ранее Порошенко рассказал, чем вооружают ВСУ: "Тор", "Смерч" и танки. Украинская армия получила серьезное усиление в 2018 году – от кораблей до ракетных систем, отметил глава государства.

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АВТОР: Игорь Ветров Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.