Нарушение прав человека в Крыму: Киев призывает ПАСЕ усилить давление на Москву

Фото: facebook.com/UkraineMFA

В Министерстве иностранных дел Украины призывает усилить давление на Россию для прекращения и нарушения прав человека в оккупированном Крыму, гуманитарную ситуацию в котором ранее сравнили с Южным Суданом. Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно заседания Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам равенства и недискриминации, на котором будет рассматриваться проект доклада о ситуации с крымскими татарами.

"Принимая новые решения, важно не снижать заданную планку, требуя от России выполнения ранее принятых требований, но и усилить давление на государство-оккупант, таким образом способствуя прекращению оккупации и нарушения прав человека на полуострове", - говорится в комментарии.

"Считаем, что в условиях кризиса доверия к Организации, который был спровоцирован самой Парламентской ассамблеей, совместными шагами, в частности новыми амбициозными решениями по возвращению Крыма Украине, мы сможем восстановить авторитет Совета Европы как важного правового ориентира в Европе в области защиты прав человека", – говорится в комментарии.

Реклама

В МИД отмечают, что нынешнее заседание Комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации должно стать важным шагом в совместных усилиях по привлечению к ответственности за нарушение прав и свобод человека на оккупированных территориях Украины.

В ведомстве ожидают, что окончательный документ Ассамблеи не только подтвердит, но и усилит позицию Совета Европы, призвав РФ: прекратить оккупацию Крыма, соблюдать все обязательства согласно международному праву, немедленно освободить удерживаемых граждан Украины и прекратить противоправное применение российского законодательства, в т.ч. по принудительному призыву в оккупационную армию и перемещению населения на и с территории РФ.

"Предметом мониторинга со стороны конвенционных и институциональных мониторинговых механизмов Совета Европы должно быть выполнение государством-оккупантом своих обязательств в соответствии с международным правом, в частности норм и принципов международного гуманитарного права и международного права в области защиты прав человека", – подчеркнули в МИД Украины.

Отметим, Большая палата Европейского суда по правам человека начинает слушание по делу "Украина против России" по Крыму. Предмет жалобы – нарушение прав человека на оккупированном полуострове.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама