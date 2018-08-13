САУ "Богдана": эксперт назвал плюсы и минусы новой украинской боевой машины

Крупнокалиберное орудие отличается мобильностью, но может быть неудобным в работе

В пятницу, 10 августа, украинские военные презентовали новую самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Такая машина была давно ожидаемой в Украине, хотя она и уступает зарубежными аналогам, считает инженер артиллерийского вооружения Александр Савин.

По мнению военного специалиста, появление САУ "Богдана" – большой шаг для страны после длительного застоя в сфере производства артиллерии.

"Для Украины это хорошо, хоть и немного поздно с точки зрения всего мирового артиллерийского строения. К орудию прикрутили компьютер, орудие защитили броней. Это уровень модернизации 90-х. Но, по крайней мере, это не совок", – рассказывает в комментарии сайту "Сегодня" Александр Савин.

Специалист в целом позитивно оценивает боевую машину. К примеру, благодаря колесной базе, машина дешевле и в разы мобильнее образцов на "гусенице".

"Во-первых, это вопрос цены. Колесная база автомобиля КрАЗ сравнительно дешевле польской самоходной гаубицы "Краб". Во-вторых, КрАЗ по проходимости очень хорош и преодолевает такую грязь, что, бывает, и гусеничные садились. Также при развитой дорожной сети колесная база дает возможность перемещаться быстрее", – говорит инженер артиллерийского вооружения.

Вторым плюсом "Богданы" является соответствие НАТОвским стандартам.

"У нас ресурс стволов 152 калибра сходит на нет. Украина должна будет либо производить свои, либо закупать. Если закупать, то у НАТО. Нам надо переходить на эти стандарты. 155 мм – это НАТОвский стандарт, и, в принципе, это правильно", – продолжает Александр Савин.

Кроме того, бронированная кабина гарантирует защиту находящемуся в ней экипажу и боевому расчету орудия.

"Кабина бронированная, это хорошо. Это дает возможность уберечься от случайных пуль. Сел в кабину – и ты в броне", – уточняет военный специалист.

Но есть и недостатки новой установки. По мнению Савина, первый из них это – перевозка боекомплекта на машине.

"Россияне от этого дела отказались. Их научила Чечня. Любой выстрел в боекомплект может спровоцировать взрыв и повреждение всей машины. Если боекомплекта не будет, появится дырка в установке, не более", – говорит специалист.

Кроме того, есть вопросы по эргономике.

"Там снаряды расположены слева. Если будет заряжание с правой стороны, то это не совсем удобно. Людям придется с левой стороны брать снаряд, перебегать на правую сторону, класть в подающую лапу и стрелять", – комментирует Савин.

По мнению инженера артиллерийского вооружения, как минимум по этом двум моментам установка требует доработки.

Напомним, в сети появились первые снимки украинской САУ "Богдана". Новую украинскую самоходку НАТОвского калибра на колесном шасси заметили на дороге.

Ранее военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что на военном параде в честь Дня независимости Украины будет представлено новейшее вооружение украинского производства.