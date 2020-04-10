"Наша борьба продолжается": Зеленский обратился к украинцам (видео)

По словам президента, в ближайшее время в Украину доставят все необходимое для борьбы с эпидемией

Украина продолжает борьбу с эпидемией коронавируса и вскоре в стране будет все необходимое для этого. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Желаю здоровья, дорогие украинцы! Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но – не сломлены. Поэтому наша борьба с коронавирусом продолжается", – заявил глава государства.

По его словам, в течение недели самолеты из Китая и Южной Кореи привезут все необходимое для борьбы с коронавирусом.

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"Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и на выходных. Результатом недельной доставки будет: почти полмиллиона респираторов, 150000 одноразовых костюмов повышенного класса, 100 000 тестов ПЦР и 200000 реагентов, необходимых для ПЦР-тестирования. Кроме этого – 20000 защитных очков, десять аппаратов ИВЛ и десять спецбоксов для транспортировки больных. А также почти 10000000 масок, которые поступят на полки украинских аптек", – уточнил президент.

Кроме того, параллельно Украина наращивает собственное производство средств защиты. Только на этой неделе в стране отгружено четыре тысячи многократных защитных костюмов. Ежедневно в Украине изготавливают почти миллион масок.

"А самолетом из Китая, среди прочего, была доставлена ​​промышленная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине", – отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что украинцам разрешили лечиться от коронавируса "запрещенными" препаратами. Речь идет об иностранных препаратах, которые не предназначены для лечения коронавирусных больных.

Также на днях стало известно, что Украина получит 320 тысяч таблеток "Плаквенил" для лечения больных COVID-19.

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