Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,5

Наступление боевиков на Донбассе: Украина готовит обращение к ОБСЕ

18 февраля, 11:33

Украинские дипломаты осуждают действия боевиков

Фото: twitter.com/UKRinOSCE

Фото: twitter.com/UKRinOSCE

Украина решительно осуждает наступление боевиков на Донбассе и сообщит государствам-участникам ОБСЕ о ситуации. Об этом в Twitter сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

"Этим утром российские вооруженные формирования начали атаку против украинских военных позиций вблизи района разведения в Золотом с применением тяжелой артиллерии и с нарушением линии соприкосновения. Сообщалось о нескольких жертвах. Мы решительно осуждаем это нападение и сообщим об этом государствам-участникам ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Реклама

В тренде
Погода будет меняться каждый день: синоптики предупредили украинцев

Ранее сообщалось, на Луганском направлении противник пошел на штурм позиций украинских военных. По состоянию на 10:30 бои в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончились. Бойцы ВСУ дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников один погибший, четверо получили легкие ранения.

Президент Владимир Зеленский назвал сегодняшнее наступление боевиков на Луганском направлении попыткой сорвать мирный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

обсе флаг Украина

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мощный циклон
Мощный циклон "Виктория" заденет Украину: синоптик советует подготовитьсяУкраина
Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько лет
Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько летЭкономика
Российский инициатор скандального плана по Украине прокомментировал провал документа
Российский инициатор скандального плана по Украине прокомментировал провал документаРоссия
Польша предложила изменить
Польша предложила изменить "нормандский формат": США и ЕС должны быть его частьюПолитика
Заехали со свадьбы на дискотеку: подробности гибели четверых парней во Львовской области (видео)
Заехали со свадьбы на дискотеку: подробности гибели четверых парней во Львовской области (видео)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...