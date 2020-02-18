Наступление боевиков на Донбассе: Украина готовит обращение к ОБСЕ

Фото: twitter.com/UKRinOSCE

Украина решительно осуждает наступление боевиков на Донбассе и сообщит государствам-участникам ОБСЕ о ситуации. Об этом в Twitter сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

"Этим утром российские вооруженные формирования начали атаку против украинских военных позиций вблизи района разведения в Золотом с применением тяжелой артиллерии и с нарушением линии соприкосновения. Сообщалось о нескольких жертвах. Мы решительно осуждаем это нападение и сообщим об этом государствам-участникам ОБСЕ", - говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, на Луганском направлении противник пошел на штурм позиций украинских военных. По состоянию на 10:30 бои в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончились. Бойцы ВСУ дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников один погибший, четверо получили легкие ранения.

Президент Владимир Зеленский назвал сегодняшнее наступление боевиков на Луганском направлении попыткой сорвать мирный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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