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Назначена дата рассмотрения дела Гандзюк

28 мая, 21:06

Также назначена председательствующая судья по делу

Екатерина Гандзюк. Фото: facebook.com/uakateryna
Екатерина Гандзюк. Фото: facebook.com/uakateryna.

Покровский районный суд Днепропетровской области назначил на 3 июня рассмотрение дела в отношении обвиняемых в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Покровского райсуда.

Дело назначено к подготовительному судебному заседанию 3 июня на 13:10, говорится в сообщении.

В суде отметили, что также назначена председательствующая судья по делу – Елена Черная.

Представители СМИ могут проводить в зале суда фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео и аудиотехнических средств без отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом.

Как сообщалось, суд по делу Гандзюк пройдет в Днепропетровской области:


Ранее сообщалось, что заочно арестован подозреваемый в убийстве Гандзюк авторитет Левин. Теперь его объявят в розыск Интерпола.

Как сообщалось, ГПУ передала в суд обвинительные акты по пяти подозреваемым в организации убийства Гандзюк.

Также мы сообщали, что полиция провела все необходимые следственные действия по делу Гандзюк.

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Тег суд, активистка, Гандзюк

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